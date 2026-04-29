miércoles 29 de abril de 2026
29 de abril de 2026 - 17:31

La Plata: joven denunció por abuso sexual a un profesor de boxeo de Estudiantes

Todo sucedió cuando la joven era menor de edad y entrenaba con el acusado. En la denuncia se detalló el contexto en el que se habrían producido los hechos.

Por Agencia DIB
Denuncia de abuso sexual en Estudiantes de La Plata.

Denuncia de abuso sexual en Estudiantes de La Plata.

Una joven de 20 años denunció por abuso sexual a un profesor de boxeo del Club Estudiantes de La Plata. Según el relato, todo sucedió cuando era menor y entrenaba con el acusado. En la denuncia se detalló el contexto en el que se habrían producido los hechos.

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La joven expuso que cuando tenía 16 años el profesor la pasaba a buscar por el hogar de niños donde ella vivía y la llevaba a entrenar, momento en el que él le hacía comentarios desubicados. Sin embargo, la denunciante expuso que todo cambió cuando un día el grupo entrenó en la casa del acusado y antes de llevarla al hogar le hizo masajes y le bajó los pantalones, de acuerdo con la agencia Noticias Argentinas. Desde aquel momento la menor empezó a sufrir abusos hasta diciembre de 2025, aunque el profesor manifestaba que tenían una “relación amorosa”, lo que llevó a la joven intentar suicidarse, agrega NA.

Habiendo tomado estado público el caso, el club dio a conocer un comunicado. “El Club Estudiantes de La Plata informa que, ante la denuncia contra un trabajador de la institución por violencia de género radicada ante la Justicia, se desplegaron de manera inmediata todas las herramientas institucionales para acompañar a la denunciante y ponerse a disposición de las autoridades competentes”.

De acuerdo con el texto, “en cumplimiento del Protocolo Institucional de Acción para la Prevención e Intervención ante Situaciones de Violencia y/o Discriminación por Motivos de Género y/u Orientación Sexual, se dio intervención inmediata al Área de Género y Diversidad del Club, activando los mecanismos de acompañamiento y protección de derechos previstos en dicho protocolo”.

Dice Estudiantes que, “como medida preventiva urgente y, a fin de resguardar la integridad de la persona denunciante, garantizar el desarrollo del proceso judicial y asegurar un ámbito institucional seguro, la Comisión Directiva procedió a la suspensión preventiva de todas las funciones del trabajador denunciado mientras se sustancia el procedimiento correspondiente”.

Además, “en virtud del principio de confidencialidad que rige las actuaciones y, a fin de preservar la intimidad de la denunciante y evitar su revictimización, el Club no brindará información adicional sobre el caso. Cualquier comunicación futura dependerá exclusivamente de la voluntad de quien realizó la denuncia”.

Fuente: Agencia DIB

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