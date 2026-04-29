miércoles 29 de abril de 2026
29 de abril de 2026 - 14:46

Conflicto con IOMA: los cuidadores domiciliarios protestarán en Gobernación

Los prestadores denunciaron el retraso de sus haberes: “El último aumento fue de 44 pesos en octubre pasado”.

Por Agencia DIB
La sede del IOMA.
La sede del IOMA.

En medio del conflicto que mantiene el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) con los prestadores, los cuidadores domiciliarios volvieron a hacer oír sus reclamos por sus bajos haberes y dentro de unos días llevarán a cabo una protesta en la Gobernación.

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Según informaron cuidadores a Agencia DIB, “IOMA nos está pagando 1.780 pesos la hora y el último aumento fue en octubre, de 44 pesos”.

Aseguraron que “trabajamos 12 horas, 6 días a la semana, y el mes que más cobramos apenas llegamos a los 576.720 pesos”.

pegatina

“Por este motivo”, agregaron, “vamos a hacer una pegatina el día miércoles 13 de mayo a las 10 horas en Gobernación”.

En tanto, en el contexto de la deuda que el IOMA mantiene con los profesionales de la salud, la semana pasada hubo un corte de prestaciones por 72 horas a los afiliados de la obra social de los estatales bonaerenses.

Fuente: Agencia DIB

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