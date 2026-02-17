Internaron a Samid en Punta del Este y le hizo un pedido a Kicillof: qué respondió la Provincia

El empresario de la carne Alberto Samid debió ser internado en las últimas horas en el Hospital Cantegril de Punta del Este , Uruguay , tras una complicación de salud que motivó un pedido urgente de traslado sanitario a Buenos Aires para poder continuar con su recuperación.

La noticia fue confirmada por su esposa, Marisa Scarafía, quien utilizó las redes de su marido para hacer pública la situación que atraviesa el empresario y aprovechó para hacerle un pedido al gobernador Axel Kicillof y a los intendentes peronistas.

En principio, la mujer informó que el cuadro inicial fue una infección urinaria, pero durante la internación se detectó un virus en sangre de origen aún incierto que genera preocupación por “su peligrosidad”, ya que Samid tiene “bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”.

“Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario”, precisó. De esta manera, envió un pedido al mandatario para que colaboren con el operativo. “Le pido encarecidamente a Axel Kicllof, a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente”, escribió.

Minutos después, en otro mensaje se quejó por la falta de respuestas y dijo que solo pretendía un avión sanitario pero que él se haría cargo de todos los costos.

La respuesta de la Provincia

Tras conocerse el caso, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak "recogió el guante" e intercedió para que un avión sanitario lo traiga a Buenos Aires. "Ya hablé con Alberto por teléfono. Él es paciente de una prepaga e intercedimos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su cara", escribió en la red social X.

Y ante la consulta de un usuario sobre si Samid es un ciudadano de primera por su intervención, Kreplak respondió: "No. Siempre que puedo intervengo yo, o mi equipo, para ayudar. A cualquier ciudadano. Es parte del laburo de ser médico y más funcionario".

Fuente: Agencia DIB