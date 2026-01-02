Incendios en Villarino: el fuego fue controlado y habilitaron las rutas 3 y 22

La sequía y las altas temperaturas favorecieron la aparición de incendios. sudoesteba.com

El partido de Villarino se recupera paulatinamente después de sufrir uno de los incendios rurales más complejos de los últimos años y que a causa de la espesa humareda obligó a interrumpir el tránsito por las rutas 3 y 22.

Luego de un despliegue masivo de brigadistas y personal de seguridad, las autoridades informaron este viernes que el fuego se encuentra controlado y que los cortes de tránsito que afectaban a la región han sido levantados, permitiendo que la circulación vuelva a la normalidad, de acuerdo a Sudoestaba.com.

Incendios que complicaron la región La Ruta Nacional N° 3 se había cortado a la altura de Cabeza de Buey con intervención directa de Gendarmería Nacional, mientras que la Ruta Nacional N° 22 se había interrumpido antes de llegar a Argerich, viniendo de Médanos.

El combate de las llamas requirió un esfuerzo coordinado sin precedentes. Bomberos Voluntarios de distintas localidades del distrito y de toda la región trabajaron con refuerzos permanentes. El despliegue incluyó la participación de Protección Ciudadana y Defensa Civil del Municipio; Policía Comunal e inspectores municipales; y Gendarmería Nacional para el control de rutas.

Un pilar fundamental en la contención del desastre fue la solidaridad de los vecinos y productores rurales, quienes se movilizaron para proveer agua, hielo y cisternas, brindando un apoyo logístico esencial para los equipos desplegados en el terreno.

