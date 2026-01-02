viernes 02 de enero de 2026
2 de enero de 2026 - 17:58

Incendios en Villarino: el fuego fue controlado y habilitaron las rutas 3 y 22

Luego de enfrentar uno de los incendios más complejos de los últimos años, el operativo conjunto logró contener las llamas.

Por Agencia DIB
La sequía y las altas temperaturas favorecieron la aparición de incendios.

El partido de Villarino se recupera paulatinamente después de sufrir uno de los incendios rurales más complejos de los últimos años y que a causa de la espesa humareda obligó a interrumpir el tránsito por las rutas 3 y 22.

El último incendio de pastizales en Necochea se produjo en la mañana de este viernes 2 de enero.

Necochea y Quequén: el 2026 comenzó como terminó el 2025, con incendios
Parece que llega un año con temperaturas récord.

Recién empieza, pero ya advierten que 2026 será uno de los años más calurosos desde que existen registros

Luego de un despliegue masivo de brigadistas y personal de seguridad, las autoridades informaron este viernes que el fuego se encuentra controlado y que los cortes de tránsito que afectaban a la región han sido levantados, permitiendo que la circulación vuelva a la normalidad, de acuerdo a Sudoestaba.com.

Incendios que complicaron la región

La Ruta Nacional N° 3 se había cortado a la altura de Cabeza de Buey con intervención directa de Gendarmería Nacional, mientras que la Ruta Nacional N° 22 se había interrumpido antes de llegar a Argerich, viniendo de Médanos.

El combate de las llamas requirió un esfuerzo coordinado sin precedentes. Bomberos Voluntarios de distintas localidades del distrito y de toda la región trabajaron con refuerzos permanentes. El despliegue incluyó la participación de Protección Ciudadana y Defensa Civil del Municipio; Policía Comunal e inspectores municipales; y Gendarmería Nacional para el control de rutas.

Un pilar fundamental en la contención del desastre fue la solidaridad de los vecinos y productores rurales, quienes se movilizaron para proveer agua, hielo y cisternas, brindando un apoyo logístico esencial para los equipos desplegados en el terreno.

