Incendio en el depósito de La Plata: peritaje revela que todo comenzó con una falla en una luminaria

Un componente eléctrico defectuoso provocó la caída de material incandescente sobre papeles, lo que generó el fuego que hizo colapsar la estructura del edificio.

El edificio, en la esquina de 48 y diagonal 77, quedó completamente destruido.

El edificio, en la esquina de 48 y diagonal 77, quedó completamente destruido.

A tres meses del incendio que destruyó el depósito de electrodomésticos de Aloise Tecno, en 48 y diagonal 77 de La Plata, un informe técnico de la Policía Federal Argentina (PFA) reveló el origen exacto del siniestro: una falla eléctrica en una luminaria del sector de oficinas.

El peritaje, elaborado por la División Investigación de Siniestros de la Superintendencia de Bomberos, determinó que el fuego comenzó en el segundo plafón de iluminación del techo, ubicado en el centro del área administrativa de planta baja. Dentro de esa lámpara se halló el componente defectuoso que originó el incendio: una reactancia (pieza que regula el voltaje de las lámparas fluorescentes) que presentaba sulfatación, oxidación y signos de sobrecalentamiento.

Imagen pericial.

Imagen pericial.

Según el informe, el exceso de calor en la reactancia provocó que los plásticos del plafón se derritieran y cayeran sobre materiales combustibles -presuntamente pilas de papel- colocados debajo. Esa pequeña chispa desencadenó el fuego inicial.

Infierno en la esquina

A partir de allí, la propagación fue veloz y devastadora. El fuego comenzó en la oficina y, al acumularse gases y humo en el cielorraso, colapsó parte del techo. En ese momento las llamas alcanzaron el entrepiso lleno de papeles, desde donde ascendieron por la escalera metálica. De ese modo, se afectaron especialmente los pisos superiores.

En el primer piso una puerta de chapa frenó parcialmente el avance, pero el segundo piso, protegido solo por una reja, quedó completamente expuesto.

Allí, el fuego encontró gran cantidad de electrodomésticos y materiales inflamables y multiplicó su intensidad.

El hueco del montavehículos funcionó como una chimenea: canalizó gases y calor hacia los pisos tercero y cuarto, lo que aceleró el colapso estructural del edificio.

El incendio comenzó el 16 de julio pasadas las 4 de la madrugada.

El incendio comenzó el 16 de julio pasadas las 4 de la madrugada.

Sin indicios de sabotaje

El trabajo pericial —basado en el protocolo internacional NFPA 921— incluyó análisis de materiales, rastreo de vectores de fuego y uso de perros detectores de acelerantes. También fue clave una cámara de seguridad, que registró el inicio del fuego a las 4 horas, 16 minutos y 27 segundos del 16 de julio, cuando el plafón comenzó a arder y a desprender material incandescente.

En conclusión, la PFA estableció que el incendio fue accidental, causado por una contingencia eléctrica en una luminaria, sin indicios de sabotaje ni uso de acelerantes.

Este hallazgo se convierte ahora en prueba central para la causa judicial por “incendio o estrago culposo” contra la responsable del edificio, Roxana Aloise.

