A 41 días del incendio en el depósito de La Plata, los vecinos comienzan a volver a sus hogares

A poco más de un mes del devastador incendio ocurrido el 16 de julio en la esquina de diagonal 77 y 48 de la ciudad de La Plata, la vida en la zona comienza a recuperar cierta normalidad. (Foto: Merlín Azpiroz Agencia DIB)

A poco más de un mes del devastador incendio ocurrido el 16 de julio en la esquina de diagonal 77 y 48 de la ciudad de La Plata , la vida en la zona comienza a recuperar cierta normalidad. Los trabajos de demolición y limpieza avanzaron más rápido de lo previsto.

El siniestro, originado en el depósito ilegal de Aloise, derivó en un colapso parcial de la estructura y obligó a evacuar a decenas de familias, que pasaron las últimas seis semanas entre hoteles, casas de amigos y alojamientos transitorios.

En las últimas horas, los vallados que mantenían cerrado el tránsito fueron retirados, y la mayoría de los vecinos podrá regresar a sus hogares entre hoy y mañana. El alivio llegó luego de que la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) r ealizara estudios estructurales en el edificio lindero al que se derrumbó, confirmando que no existe riesgo de colapso.

La agencia DIB recorrió la zona donde de a poco los vecinos comenzaban a volver a sus casas.

El edificio de cuatro pisos que perdió casi por completo dos de ellos durante el incendio fue finalmente cerrado con un vallado perimetral, lo que permitió habilitar nuevamente la circulación vehicular en la zona. Esta medida marcó un cambio de etapa en el proceso de recuperación del barrio.

Departamentos inhabitables

No obstante, todavía hay tres departamentos que permanecerán inhabitables: los ubicados en la planta baja y los inmuebles 1B y 2B. La presencia de escombros y la complejidad de las tareas de remoción obligan a que sus ocupantes continúen en hoteles y viviendas alternativas.

“Esperemos que hoy nos den buenas noticias”, expresó una vecina que permanece alojada en el Hotel del Sol, en calle 10 entre 54 y 55. Tanto ella como otras familias recibieron la confirmación de que podrán permanecer allí hasta fines de agosto, aunque persiste la incertidumbre sobre la fecha definitiva de retorno.

Los trabajos de demolición y limpieza avanzaron más rápido de lo previsto porque la estructura remanente resultó ser más estable de lo que se temía. Esto permitió ordenar la zona y priorizar la vuelta de los vecinos, que desde el 16 de julio vieron alterada por completo su vida cotidiana.

En los primeros días tras el incendio, muchos no pudieron ingresar nunca más a sus departamentos, y otros apenas tuvieron diez minutos bajo la supervisión de los bomberos para rescatar algunas pertenencias. Hoy, con el regreso inminente, se abre una etapa de reparación, reconexión de servicios básicos y reconstrucción de la rutina en un barrio que, de a poco, busca dejar atrás el desastre.