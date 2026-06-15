Scaloni confirmó que "Dibu" Martínez y Julián Álvarez están "disponibles" para el debut de la Selección

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Julián Álvarez están "disponibles" para enfrentar a Argelia en el debut de la albiceleste por el Mundial 2026.

"Estamos bien, estamos tranquilos y confiados. Vamos a enfrentar a un gran equipo que tiene grandes jugadores", manifestó Scaloni en conferencia de prensa, al tiempo que agregó: "Hacemos las cosas lo mejor posible".

En este sentido, el director técnico también señaló que el delantero Julián Álvarez, quien sufrió un inconveniente en una de sus rodillas, se encuentra "disponible" para el primer partido del Grupo J.

#SelecciónMayor Lionel Scaloni: "Estoy igual o peor que la primera vez, en cuanto a que me voy emocionando cada vez más. Así es nuestra cultura y está bien que así sea". pic.twitter.com/SpjwUZSpXj

No obstante, con cautela, optó por no dar el equipo inicial que saldrá a la cancha contra el equipo africano, que venció a Holanda por 1 a 0 en un amistoso previo a la cita mundialista, aunque reconoció: "Lo daré en el entrenamiento".

"Argelia tiene un gran entrenador al que conozco, es un buen equipo, será una buena prueba, tiene jugadores rápidos adelante, poseen buen físico. Hay que respetarlo y tener cuidado, seguramente nos la harán muy difícil", consideró el entrenador. Asimismo, precisó que, si bien no hay jugadores lesionados, "se verá" si Nicolás Tagliafico "hace la parte con el grupo", y fue contundente: "Nunca tuve inconvenientes de armar el equipo, más allá de dejar afuera a algunos jugadores importantes".

Fuente: Agencia DIB