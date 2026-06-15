lunes 15 de junio de 2026
15 de junio de 2026 - 18:34

Scaloni confirmó que "Dibu" Martínez y Julián Álvarez están "disponibles" para el debut de la Selección

El técnico dio una conferencia de prensa en la previa al enfrentamiento del seleccionado albiceleste con Argelia. SI bien dio pistas promisorias sobre el plantel, no confirmó la lista completa.

Por Agencia DIB
El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni. &nbsp;

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni.

 

Foto: Agencia NA (Xinhua/Martín Zabala)

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que el arquero Emiliano "Dibu" Martínez y el delantero Julián Álvarez están "disponibles" para enfrentar a Argelia en el debut de la albiceleste por el Mundial 2026.

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"Estamos bien, estamos tranquilos y confiados. Vamos a enfrentar a un gran equipo que tiene grandes jugadores", manifestó Scaloni en conferencia de prensa, al tiempo que agregó: "Hacemos las cosas lo mejor posible".

En este sentido, el director técnico también señaló que el delantero Julián Álvarez, quien sufrió un inconveniente en una de sus rodillas, se encuentra "disponible" para el primer partido del Grupo J.

No obstante, con cautela, optó por no dar el equipo inicial que saldrá a la cancha contra el equipo africano, que venció a Holanda por 1 a 0 en un amistoso previo a la cita mundialista, aunque reconoció: "Lo daré en el entrenamiento".

"Argelia tiene un gran entrenador al que conozco, es un buen equipo, será una buena prueba, tiene jugadores rápidos adelante, poseen buen físico. Hay que respetarlo y tener cuidado, seguramente nos la harán muy difícil", consideró el entrenador. Asimismo, precisó que, si bien no hay jugadores lesionados, "se verá" si Nicolás Tagliafico "hace la parte con el grupo", y fue contundente: "Nunca tuve inconvenientes de armar el equipo, más allá de dejar afuera a algunos jugadores importantes".

Fuente: Agencia DIB

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