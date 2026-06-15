lunes 15 de junio de 2026
15 de junio de 2026 - 17:44

Detuvieron a una mujer acusada de envenenar a un empresario muy amigo de Martín Menem

La sospechosa, identificada como Analía Olmedo (33), fue captada por las cámaras al salir del edificio donde murió Osorio Peñaloza y las autoridades la sindican como “autora material del homicidio”.

Por Agencia DIB
Osorio Peñaloza se desempeñaba como gerente general de GenTech Argentina S.A., una firma dedicada a la producción y comercialización de suplementos dietarios y nutrición deportiva fundada y desarrollada por Martín Menem.&nbsp;

Osorio Peñaloza se desempeñaba como gerente general de GenTech Argentina S.A., una firma dedicada a la producción y comercialización de suplementos dietarios y nutrición deportiva fundada y desarrollada por Martín Menem. 

Una mujer acusada de envenenar a Daniel Antonio Osorio Peñaloza, el empresario amigo del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue detenida en el partido de José C. Paz en un operativo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad.

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La sospechosa, identificada como Analía Olmedo (33), fue captada por las cámaras al salir del edificio donde murió Osorio Peñaloza y las autoridades la sindican como “autora material del homicidio”. En las próximas horas, la mujer será indagada por la jueza nacional en lo criminal y correccional Paula González, quien interviene en la causa.

La acusada fue capturada en la esquina de las calles Serrano y Solís, en un procedimiento solicitado por el fiscal encargado del caso, Eduardo Cubría.

Daniel Antonio Osorio Peñaloza, un empresario de 46 años y de nacionalidad venezolana, fue encontrado muerto el lunes pasado en su departamento sobre la avenida Díaz Vélez, en el barrio de Almagro.

Sus allegados alertaron a las fuerzas de seguridad porque no respondía los llamados telefónicos desde hacía varios días. Al ingresar al lugar, los efectivos constataron su fallecimiento. Según los primeros reportes policiales, el cuerpo fue encontrado semidesnudo y, a simple vista, no presentaba signos visibles de violencia o criminalidad.

Nutrición deportiva

Osorio Peñaloza se desempeñaba como gerente general de GenTech Argentina S.A., una reconocida firma dedicada a la producción y comercialización de suplementos dietarios y nutrición deportiva.

Esta compañía fue fundada y desarrollada por el propio Martín Menem antes de volcarse de lleno a la actividad política de la mano de La Libertad Avanza.

El propio funcionario, posteó un profundo mensaje en su cuenta de X.

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Fuente: Agencia DIB

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