lunes 15 de junio de 2026
15 de junio de 2026 - 16:21

Berazategui: buscan a cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

La embarcación deportiva partió el domingo desde la costanera de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, y hasta el momento no regresó a la costa.

Por Agencia DIB
Entre los pescadores que son buscados en la costa de Berazategui están los hermanos Carlos y Claudio Kovach.

Entre los pescadores que son buscados en la costa de Berazategui están los hermanos Carlos y Claudio Kovach.

NA

Cinco pescadores se encuentran desaparecidos desde este domingo luego de navegar a bordo de una lancha en el Río de la Plata y personal de Prefectura inició una búsqueda de emergencia. La embarcación deportiva partió desde la costanera de Hudson, en el partido de Berazategui.

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La lancha "Chamigo-Ho" contaba con chalecos salvavidas, sistema GPS, bengalas y radio VHF, al tiempo que todos los tripulantes llevaban teléfonos celulares, informó NA.

Según la denuncia de búsqueda hecha por Ricardo Damián Koch (48), hermano de dos de los tripulantes -Carlos (60) y Claudio Kovach (50)-, el piloto de la lancha es Alejandro Boscardin (48), mientras que desconoce la identidad de los otros dos pescadores.

Los implicados pretendían llevar a cabo una pesca deportiva de pejerrey, pero, al caer la noche, no volvieron al lugar donde dejaron estacionados sus vehículos, en la costanera de Hudson.

La búsqueda de Prefectura

Frente a este panorama, Prefectura desplegó un semirrígido, el GC-73 Cabo Corrientes, el GC-75 Bahía Blanca, el avión PA-62 y medios terrestres para rastrillar la zona costera y la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata. Los familiares intentaron comunicarse con los tripulantes a través de la radiofrecuencia VHF y no obtuvieron respuestas.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, caratuló el caso como “averiguación de paradero”.

Fuente: Agencia DIB

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