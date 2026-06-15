lunes 15 de junio de 2026
15 de junio de 2026 - 17:36

Milagro en Pilar: cruzó con las barreras bajas, lo chocó el tren y solo tuvo golpes leves

El accidente se produjo en la madrugada del lunes en Pilar cuando un auto intentó cruzar pese a las barreras bajas.

Por Agencia DIB
Tras cruzar con las barreras bajas en Pilar, el auto quedó volcado junto a las vías.

Tras cruzar con las barreras bajas en Pilar, el auto quedó volcado junto a las vías.

Resumen

En la mañana de este lunes, un automovilista intentó cruzar en un paso nivel con las barreras bajas y fue embestido por un tren cerca del Polideportivo Municipal de Pilar. El conductor sólo tuvo politraumatismos leves mientras que el acompañante resultó ileso.

Más noticias
En la planta de Pilar se procesan cerca de dos millones de huevos por día.

Pilar: una empresa logró exportar huevo industrializado a Europa sin aranceles
Homenaje en el Cenotafio de Pilar a los veteranos de Malvinas, en el Día de la Máxima Resistencia. 

Día de la Máxima Resistencia: sentido homenaje a los veteranos de Malvinas en el Cenotafio de Pilar

Si se puede evitar, no es accidente

El hecho ocurrió cerca de las 7:30, en el cruce de las vías con la calle Mercedes, que el conductor quiso avanzar con las barreras bajas. En ese momento circulaba una formación del Ferrocarril San Martín que, pese a los esfuerzos del maquinista, no pudo evitar la colisión. A consecuencia del impacto, el auto quedó volcado a un costado de las vías, informó Resumen de Pilar.

El conductor del vehículo, un joven de 19 años, fue asistido en el lugar y luego trasladado por una ambulancia del SAME hasta el Hospital Central de Pilar. Según informaron fuentes oficiales, sólo presentó politraumatismos leves y se encontraba fuera de peligro mientras que el acompañante no sufrió heridas y pudo salir por sus propios medios.

Por el momento, las causas del accidente son materia de investigación, aunque las primeras informaciones señalan que el vehículo habría intentado cruzar el paso a nivel pese a la señalización que indicaba la proximidad de la formación ferroviaria. Hace tres semana en el mismo cruce, un tren había embestido a un camión que transportaba agua y bebidas envasadas.

Temas
Ver más

Pilar: una empresa logró exportar huevo industrializado a Europa sin aranceles

Día de la Máxima Resistencia: sentido homenaje a los veteranos de Malvinas en el Cenotafio de Pilar

Crisis en el Parque Industrial Pilar: denuncian despidos y falta de pago de salarios

Detuvieron a una mujer acusada de envenenar a un empresario muy amigo de Martín Menem

El último trabajo de Gaspi, el talentoso youtuber que murió en el choque de helicópteros

Berazategui: buscan a cinco pescadores que desaparecieron en el Río de la Plata

Kinesiólogos rechazan el cobro de una "habilitación municipal" para ejercer la profesión

Día del Padre: porqué en Argentina antes se celebraba en agosto

Mundial, frío y crisis: el de Güemes fue el feriado menos movido del año

Pese al acuerdo, hay universidades que siguen con su plan de lucha y van al paro

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un trabajador trasladando mercancía con un montacargas.(Xinhua/Martín Zabala)

El empleo privado formal sigue en retroceso y PBA perdió más de 33.000 puestos en el último año

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni.  

Scaloni confirmó que "Dibu" Martínez y Julián Álvarez están "disponibles" para el debut de la Selección