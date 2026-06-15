Milagro en Pilar: cruzó con las barreras bajas, lo chocó el tren y solo tuvo golpes leves

Tras cruzar con las barreras bajas en Pilar, el auto quedó volcado junto a las vías. Resumen

En la mañana de este lunes, un automovilista intentó cruzar en un paso nivel con las barreras bajas y fue embestido por un tren cerca del Polideportivo Municipal de Pilar. El conductor sólo tuvo politraumatismos leves mientras que el acompañante resultó ileso.

Si se puede evitar, no es accidente El hecho ocurrió cerca de las 7:30, en el cruce de las vías con la calle Mercedes, que el conductor quiso avanzar con las barreras bajas. En ese momento circulaba una formación del Ferrocarril San Martín que, pese a los esfuerzos del maquinista, no pudo evitar la colisión. A consecuencia del impacto, el auto quedó volcado a un costado de las vías, informó Resumen de Pilar.

El conductor del vehículo, un joven de 19 años, fue asistido en el lugar y luego trasladado por una ambulancia del SAME hasta el Hospital Central de Pilar. Según informaron fuentes oficiales, sólo presentó politraumatismos leves y se encontraba fuera de peligro mientras que el acompañante no sufrió heridas y pudo salir por sus propios medios.

Por el momento, las causas del accidente son materia de investigación, aunque las primeras informaciones señalan que el vehículo habría intentado cruzar el paso a nivel pese a la señalización que indicaba la proximidad de la formación ferroviaria. Hace tres semana en el mismo cruce, un tren había embestido a un camión que transportaba agua y bebidas envasadas.

Fuente Agencia DIB

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