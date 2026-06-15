El último trabajo de Gaspi, el talentoso youtuber que murió en el choque de helicópteros

El youtuber Gaspi, una de las seis víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

El youtuber Gaspi, una de las seis víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

La muerte de Gaspar Prim Díaz , conocido en las redes sociales como Gaspi, generó gran conmoción entre usuarios y creadores de contenidos digitales. El joven, de 23 años, falleció el pasado domingo en Río de Janeiro, en una colisión de dos helicópteros que, por estas horas, es materia de investigación.

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En el mismo siniestro aéreo perdieron la vida otras cinco personas, incluyendo al cantante y productor estadounidense Oliver Tree y al realizador audiovisual argentino Lucas Vignale.

El youtuber Gaspi, una de las seis víctimas de la tragedia aérea ocurrida en Río de Janeiro.

Nacido en diciembre de 2002, Gaspi se consagró en la plataforma YouTube por realizar ingeniosas crónicas urbanas, la mayoría con un sesgo políticamente incorrecto.

En la cima de su popularidad, el joven hizo una pausa, dejó de subir contenido a sus redes sociales por un tiempo y, recién en 2024, y con un video íntimo titulado “La vuelta de Gaspi”, el youtuber habló sobre los problemas de salud mental que había atravesado.

Embed - LA VUELTA DE GASPI

Desde Blender a tu hogar

Este año se había sumado al equipo del streaming Blender con la serie “Gaspi visita tu hogar”, una propuesta novedosa, que combina telerrealidad y ficción en videos de 20 minutos

Basándose en el nombre del proyecto, se esperaba un formato en el que el conductor visitaba las casas de distintas personas para conocerlas a fondo. Sin embargo, el lanzamiento de sus primeros episodios reveló una elaborada producción de falso documental que combina la comedia negra y la actuación de método.

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El pasado 23 de mayo, el propio Gaspi había presentado la primera temporada de su nueva producción en su perfil de Instagram. Allí había confiado a sus seguidores: "Mi nuevo proyecto del cual estoy enamorado. Espero que lo disfruten! Gracias por estar, como siempre".

Fuente: Agencia DIB