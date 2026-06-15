Bahía Blanca: internaron a un bebé intoxicado con cocaína y preocupa la recurrencia de casos

El caso de un bebé de tres meses internado por una intoxicación con cocaína - tal como se determinó en un análisis de orina - encendió las alarmas del hospital municipal de Bahía Blanca, ya que, tal como ocurrió con dos hermanitos en el mes de mayo, nuevamente un menor debe ser atendido por esta grave circunstancia, que implica intervención judicial.

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El bebé ingresó el domingo al Hospital Municipal con un cuadro respiratorio y fiebre . Dados los signos clínicos, al niño se le realizó un análisis de orina específico que arrojó resultado positivo para intoxicación por cocaína.

Fuentes oficiales le confirmaron a La Nueva. que el bebé se encuentra "estable", internado y con los cuidados correspondientes en el área de pediatría.

Según se informó, el hecho se conoció a partir de una denuncia realizada por una médica pediatra del centro asistencial. De acuerdo con las actuaciones, el niño fue sometido a estudios de rutina en el marco de la atención recibida y uno de los análisis detectó la presencia de la sustancia.

Lo preocupante del caso es que existe un antecedente de características similares registrado en mayo de este año, ocasión en la intervino personal del Hospital Penna.

En tanto, fuentes oficiales indicaron además que, al ser consultada por los profesionales de la salud, la persona responsable del menor, de 31 años, negó el consumo de estupefacientes.

Además, partir de la revisión de la historia clínica, los profesionales corroboraron que el niño ya había ingresado por la guardia del mismo hospital durante el mes de mayo por un episodio de características similares.

De acuerdo a la información preliminar, la intoxicación se habría producido a través del amamantamiento, aunque el caso quedó sujeto a las actuaciones correspondientes y a la intervención de los organismos competentes.

La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” y quedó en manos de la UFIJ N.º 1, que dispuso la intervención de los organismos de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como del Juzgado de Familia correspondiente. También se ordenaron diligencias para avanzar con la investigación y determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio de intoxicación.

Grave antecedente

Hace un mes, también en Bahía Blanca, dos hermanos de 12 y 7 años debieron ser tratados por intoxicación y exposición a estupefacientes.

La niña de 12 años sufrió una convulsión tras consumir cocaína, marihuana y alcohol, lo que motivó su internación de urgencia en el Hospital Penna.

En tanto, la situación se agravó cuando, tras la internación, a su hermano de 7 años las autoridades de la escuela a la que asiste le detectaron restos de cocaína en la vianda y la mochila. La Justicia investiga continúa investigando cómo los menores tuvieron acceso a los estupefacientes.

Fuente: Agencia DIB