Kinesiólogos rechazan el cobro de una "habilitación municipal" para ejercer la profesión

El Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA) expresó su rechazo a la decisión de la Municipalidad de La Plata de exigir a los profesionales que ejercen en el distrito el pago de una tasa en concepto de “habilitación” para el funcionamiento de los consultorios donde se desempeñan los kinesiólogos.

Las autoridades de la entidad denunciaron que este año hubo “decenas de inspecciones” donde se labraron multas de hasta 500 mil pesos, cuando la actividad de los profesionales no requiere un permiso municipal, sino que está regida por regulaciones del Ministerio de Salud de la Provincia.

El área legal del Colegio está preparando una demanda colectiva para impugnar en los ámbitos que correspondan, esta situación que consideran irregular y un obstáculo para el derecho a ejercer la profesión, aseguraron las autoridades.

Desde el colegio, cuyo titular es el licenciado Pablo Dolce, explicaron que durante los últimos años y en especial durante el año 2026, los profesionales matriculados que se desempeñan en consultorios en distintas localidades del municipio se han visto seriamente afectados por los “intensos” operativos masivos dispuestos por la Agencia Platense de Recaudación – APR de La Plata.

En los últimos meses hubo once kinesiólogos afectados por intimaciones y sanciones por parte del municipio, “y estimamos que el número se acrecentará en medida de que las autoridades municipales mantengan igual criterio”, advirtió Dolce. Y añadió: “Creemos que la situación generada por el Estado municipal es netamente ilegítima y arbitraria, observándose como único interés de parte del Estado municipal que es el de “recaudar”, vulnerando así las competencias establecidas en el Ministerio de Salud de Bs. As., como órgano de fiscalización del funcionamiento y habilitación de los consultorios de los profesionales”.

El ejecutivo municipal asegura que, a partir de la Ordenanza N°12.621 y la Resolución N°06/22, se puede imponer el pago de multas en conceptos de falta de “habilitación comercial” y Tasa de Seguridad e Higiene.

“Queremos advertir sobre esta irregularidad. Las supuestas inspecciones en los que se intima a iniciar los trámites de habilitación comercial ante la Dirección de Comercio de este municipio, y con la aplicación de severas multas ante su negativa están totalmente fuera de las disposiciones”, sumó el presidente del CoKiBA .

El CoKiBA rechazó la medida arbitraria instaurada desde el municipio platense, y en lo particular desde su área de legales se asesoró a los matriculados para responder ante posibles inspecciones municipales, como así también en la realización de los descargos, por los cuales se ha solicitado a las autoridades del municipio platense la suspensión de cobranzas de habilitación de comercios como así también de distintas tasas de sus consultorios o gabinetes destinados a la actividad profesional.

Según explicaron los responsables de la entidad colegiada las normativas vigentes en el ámbito de la provincia de Buenos Aires establecen que los únicos requisitos para la habilitación y por ende para el funcionamiento de los establecimientos destinados a la Kinesiología en el ámbito de bonaerense, son reglados a través de disposiciones evaluadas y otorgadas desde el Sector de Fiscalización Sanitaria del Ministerio de Salud de provincia de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB