Horror en Escobar: detuvieron a un hombre de 39 años por abusar de su hija y dejarla embarazada

Un hombre de 39 años fue detenido en la localidad de Loma Verde, partido bonaerense de Escobar, luego de ser acusado de abusar sexualmente y embarazar a su hija de 12 años. El sospechoso, que se encontraba prófugo, fue identificado como Fernando Nelson Peruano. El operativo de captura fue realizado por personal de la SubDDI de Escobar en una casa tras una investigación: el sujeto, según precisaron, intentó huir pero fue reducido.

La investigación empezó a partir de la denuncia de la madre de la víctima. La mujer contó que llevó a la nena a un centro de salud por un malestar físico persistente. La niña no había dicho nada de las situaciones de abuso a las que era sometida: fue precisamente en la consulta médica donde reveló que había sido víctima de abusos por parte de su padre, lo que activó de inmediato los protocolos sanitarios y judiciales correspondientes para estos casos.

Los estudios médicos realizados en la institución de salud confirmaron que la chica cursaba un embarazo de aproximadamente tres meses. La madre de la nena efectuó la denuncia, y el padre se profugó para evitar su detención.

La causa judicial quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 10 de Escobar, a cargo del fiscal Gonzalo Ferreiros, y cuenta con la intervención del Juzgado de Garantías N° 3. El imputado enfrenta cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

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