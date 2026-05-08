Hantavirus: Argentina asiste a países de Europa y África con insumos de diagnóstico

Frente a la confirmación de estos casos, la cartera sanitaria nacional informó que avanza en una doble estrategia para abordar el brote. Por un lado, fortalece la cooperación internacional mediante el envío de insumos a los países involucrados y brinda asistencia técnica para el manejo clínico de los casos. Y paralelamente, impulsa investigaciones dentro del territorio nacional para determinar el posible origen de los contagios.

Esta semana se confirmó que la variante identificada en el buque MH Hondius corresponde a la cepa Andes , la cual solo presenta antecedentes de circulación en Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile . Teniendo en cuenta que el buque zarpó desde Argentina el pasado 1° de abril, nuestro país colabora de manera activa con los organismos internacionales que intervienen y con todos los países involucrados para contener el brote y garantizar un adecuado manejo de los casos, aseguró el Ministerio de Salud.

La ANLIS-Malbrán puso a disposición su capacidad técnica, experiencia y recursos para asistir a los sistemas de salud que así lo requieran. En un principio, Argentina envía a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido ARN del virus Andes, insumo fundamental para la detección del virus en personas, y placas de ELISA sensibilizadas con antígenos del virus Andes, para su uso en estudios serológicos orientados a la detección de anticuerpos específicos contra el virus en sueros humanos. Con estos insumos se pueden realizar aproximadamente 2.500 determinaciones diagnósticas . También suma guías para diagnóstico y protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos.

Cómo se pueden haber producido los contagios

En paralelo, el Ministerio de Salud de la Nación y la ANLIS-Malbrán avanzan en la investigación epidemiológica a nivel local. En articulación con las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego y demás jurisdicciones patagónicas, se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir la pareja de ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas (ambos fallecieron).

Hasta el momento se conocen sus ingresos y egresos a la Argentina: se pudo confirmar que arribaron al país el 27 de noviembre del año pasado y que viajaron en auto durante 40 días para luego cruzar a Chile el 7 de enero de este año. Una vez allí, continuaron el recorrido en auto por 24 días más. El itinerario incluye también el ingreso a la provincia de Neuquén el 31 de enero y una nueva visita a Chile 12 días más tarde. Luego cruzaron desde el país trasandino a Mendoza en donde iniciaron un viaje en auto por 20 días para llegar a Misiones. Finalmente, el 13 de marzo, cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron al país para dirigirse a Ushuaia de donde salieron el 1° de abril.

Nunca se registraron casos de hantavirus en Tierra del Fuego

Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país. Equipos técnicos del Malbrán se trasladaron a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y de detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales.

Cabe destacar que si bien no está confirmado que el contagio se haya realizado en Argentina y que Tierra del Fuego no ha reportado casos de hantavirus desde que se inició la notificación obligatoria del evento en 1996, estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia epidemiológica intensificada que se desarrolla en coordinación con las jurisdicciones, responsables de fortalecer la notificación y detección de casos en sus territorios.

Fuente: Agencia DIB