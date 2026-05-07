Ocho casos de hantavirus en el crucero: la OMS le pidió a Argentina que revea su salida del organismo

La transmisión al ser humano del hantavirus ocurre principalmente a través de roedores silvestres, que actúan como reservorios naturales del virus.

En medio del brote de hantavirus en un crucero que zarpó desde la ciudad de Ushuaia, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) le pidió al gobierno argentino que reconsidere su salida del organismo.

El titular de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo público el pedido tanto para la Argentina como para Estados Unidos , cuyos gobiernos hicieron formal la salida de la OMS hace algunos meses.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria , ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener”, dijo Tedros en una rueda de prensa realizada en Ginebra dedicada especialmente a la situación en torno al hantavirus.

Argentina formalizó su salida de la Organización Mundial de la Salud el 17 de marzo, a través de un anuncio del canciller Pablo Quirno. “Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, expresó Quirno en un posteo de X.

Las autoridades sanitarias de los países involucrados, en coordinación con OMS, mantienen en curso la investigación epidemiológica y las acciones de respuesta, mientras la Organización Panamericana de la Salud (OP) facilita cooperación técnica sobre diagnóstico por laboratorio, manejo clínico, prevención y control de infecciones, a través de especialistas regionales.

La situación en el crucero

La OMS afirmó este jueves que espera que el brote de hantavirus detectado en el crucero sea “limitado” siempre que se implementen medidas de salud pública. El jefe de la OMS dijo en la conferencia de prensa que habían confirmado cinco casos de hantavirus entre los ocho sospechosos reportados tras la aparición de un brote en un crucero en el Atlántico, y advirtió que es “posible” que haya más. “Se han señalado ocho casos, incluidos tres decesos. Cinco de esos ocho casos fueron confirmados como causados por el hantavirus y los otros tres son sospechosos”, declaró Ghebreyesus.

crucero El brote se desató en el MV Hondius, un barco operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, que salió de Ushuaia tenía previsto llegar a Cabo Verde, África.

Hantavirus de los Andes

La especie de los Andes del hantavirus, que circula en Argentina y es la única capaz de transmitirse de persona a persona, es la causante del brote que ya infectó a ocho personas que viajaban en el crucero MV Hondius. Este dato se confirmó por los análisis realizados en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisible de Sudáfrica y en los Hospitales Universitarios de Ginebra.

Descubierto en 1995 en Argentina, el virus de los Andes pertenece a la familia de los hantavirus. Su reservorio natural son roedores, especialmente de la especie de los ratones colilargos, que no se enferman, pero son portadores del agente patógeno.

Entre todas las especies de hantavirus capaces de infectar a los seres humanos, solo la de los Andes puede transmitirse de persona a persona. Hay decenas de especies de hantavirus y el contagio suele ocurrir a partir de partículas víricas procedentes de heces, orina o saliva de los roedores. Cuando estos fluidos se secan y se convierten en polvo, los virus pueden elevarse en el aire en forma de aerosoles. Si una persona inhala los aerosoles, puede infectarse.

La transmisión del virus de los Andes entre personas requiere un contacto estrecho. Puede contagiarse por la saliva, por contacto sexual o por permanecer en habitaciones cerradas con una persona infectada durante varias horas.

El virus de los Andes infecta células de la pared interna de los vasos sanguíneos (el endotelio) y no tiene propensión a salir del cuerpo para infectar a otras personas.

gripe sintomas Los síntomas iniciales de hantavirus pueden confundirse con un cuadro respiratorio.

Los síntomas iniciales pueden incluir fiebre, dolores de cabeza, musculares, articulares y abdominales, vómitos y diarreas. También pueden aparecer pequeñas manchas oscuras por la rotura de vasos sanguíneos llamadas petequias en las axilas y las extremidades. En algunos pacientes, pero no en todos, la infección progresa a una fase crítica de inicio repentino con tos, dificultad respiratoria, taquicardia y descenso de la tensión arterial.

Estos síntomas son consecuencia de hemorragias internas debidas a los daños en los vasos sanguíneos y pueden llevar a la muerte en pocas horas por fallo cardiopulmonar. No existen fármacos aprobados para el tratamiento de la infección por virus de los Andes, y tampoco vacunas para su prevención.

El crucero partió de Argentina el pasado 20 de marzo con rumbo a Cabo Verde. Los gobiernos de Uruguay y Chile aseguraron que la pareja de holandeses que tuvo los síntomas de hantavirus en el crucero y falleció días después no se contagió en esos países.

Fuente: AgenciaDIB