Fuertes vientos y sudestada: la alerta amarilla se extendió al AMBA y habrá crecida del Río de la Plata

“El pasaje de un frente frío y la presencia de un sistema de alta presión intensificarán los vientos del sudeste. Se esperan velocidades de entre 35 y 55 km/h, con ráfagas cercanas a los 75 km/h”, indicó el SMN.
El nivel amarillo de alerta de cualquier fenómeno climático, incluido el viento, implica que puede tener “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”.
7 ENE | Alerta de nivel amarillo por viento en la costa bonaerense
