Fuertes vientos y sudestada: la alerta amarilla se extendió al AMBA y habrá crecida del Río de la Plata

Con descenso de las temperaturas por el pasaje de un frente frío y la presencia de un sistema de alta presión, se intensificarán los vientos del sudeste.

Por Ana Roche
Fuertes vientos elevarán el nivel del Río de la Plata y agitarán el oleaje en las playas de la costa bonaerense.&nbsp;

“El pasaje de un frente frío y la presencia de un sistema de alta presión intensificarán los vientos del sudeste. Se esperan velocidades de entre 35 y 55 km/h, con ráfagas cercanas a los 75 km/h”, indicó el SMN.

El nivel amarillo de alerta de cualquier fenómeno climático, incluido el viento, implica que puede tener “capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas”.

Vientos fuertes: recomendaciones

  • Evitar actividades al aire libre.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
  • Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.
  • No te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.
  • Tener especial precaución al conducir.

Fuente: Agencia DIB

