Fuertes vientos y sudestada: la alerta amarilla se extendió al AMBA y habrá crecida del Río de la Plata

Fuertes vientos elevarán el nivel del Río de la Plata y agitarán el oleaje en las playas de la costa bonaerense.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó la alerta amarilla por vientos fuertes en la provincia de Buenos Aires que, de alcanzar inicialmente una pequeña franja costera, se extendió a gran parte del territorio, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

“El pasaje de un frente frío y la presencia de un sistema de alta presión intensificarán los vientos del sudeste. Se esperan velocidades de entre 35 y 55 km/h, con ráfagas cercanas a los 75 km/h”, indicó el SMN.

mapa_alertas Asimismo, el organismo advirtió por la crecida del Río de la Plata e hizo referencia al aviso del Servicio de Hidrografía Naval, que adelantó que durante la noche se incrementará el caudal de agua por la sudestada.

El nivel amarillo de alerta de cualquier fenómeno climático, incluido el viento, implica que puede tener "capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas".





Vientos fuertes: recomendaciones Evitar actividades al aire libre.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

No te refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tener especial precaución al conducir. Fuente: Agencia DIB

