Fuerte temporal sorprendió a CABA y al Gran Buenos Aires: lluvias, vientos y autos bajo el agua

Autos bajo el agua en la Panamericana y en la General Paz.

Un fuerte temporal afectó esta tarde a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (principalmente zonas Norte y Oeste) luego de una jornada agobiante, con una sensación térmica que alcanzó los 34 grados.

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en varias zonas se registró caída de granizo y anegamientos, con imágenes impactantes del Acceso Norte y la avenida General Paz, donde vehículos quedaron cubiertos por el agua.

El fenómeno se desató de manera sorpresiva minutos después de las 17.30, cuando un intenso frente de tormentas y vientos avanzó sobre la Ciudad y distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Rápida formación de tormentas sobre el AMBA. Chaparrones cortos, intensos y puede haber granizo chico. Descenso leve, momentáneo y sectorizado de temperaturas”, advirtió la meteoróloga Cindy Fernández, del SMN, a través de la red social X.

advirtió la meteoróloga Cindy Fernández, del SMN, a través de la red social X.

Entre los primeros registros difundidos en redes sociales, se observaron inundaciones en la avenida General Paz. En ese contexto, consignó el diario La Nación, Autopistas del Sol informó sobre "acumulación de agua sobre la calzada de General Paz, en los kilómetros 7 (altura Cruce) y 11 (altura Lope de Vega), en sentido al Riachuelo", y recomendó evitar la zona y utilizar colectoras. La concesionaria realizó una advertencia similar para la autopista Panamericana, donde señaló: "Inundación sobre la autopista gratuita. Acceso Norte, kilómetro 19, altura Thames, sentido a CABA. Se registran demoras. Circule con precaución".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/solotransito/status/2003603683020537976?s=20&partner=&hide_thread=false Hace un rato /



Además, se viralizaron imágenes del shopping Unicenter, que sufrió filtraciones en los techos de sus pasillos como consecuencia de la intensa lluvia.

