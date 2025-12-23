martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025 - 21:03

La hija del represor con domiciliaria dijo que tiene "información sobre el destino de los desaparecidos"

Es Analía Kalinec, hija de Eduardo, el expolicía federal condenado a perpetua. El padre la repudió judicialmente por ella forma parte de un colectivo que repudia los crímenes de la dictadura. Ahora dijo que su padre tiene información sensible que no da a conocer.

Por Agencia DIB
Analía Kalinec, la hija del represor Eduardo Kalinec.&nbsp;

Analía Kalinec, la hija del represor Eduardo Kalinec. 

Revista LATFEM.

Analía Kalinec, la hija de Eduardo Kalinec, el represor condenado a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad que fue hace unas horas beneficiado con la prisión domiciliaria, dijo que su padre tiene “información sobre el destino de los desaparecidos”.

El Banco Central de la República Argentina.

¿Dónde está el oro de las reservas? Los argumentos de la justicia para exigir precisiones al BCRA
La vicegobernadora Verónica Magario. 

Más tensión en el Senado: ahora el cristinismo acusa a Magario de "claudicar" y le advierte por delitos

“Mi papá manejó información sensible y la sigue manejando”, afirmó. “Estuvo en un circuito donde hubo bebés que luego fueron restituidos. Formó parte de distintos engranajes de la maquinaria represiva. Tiene información, de eso no hay dudas. Y seguir silenciándola es un daño actual que sigue produciendo”, dijo Analía en una entrevista que concedió a Alejandro Bercovich, en Radio con Vos.

Kalinec fue condenado en 2010 como partícipe necesario de secuestros, tormentos y homicidios en los centros clandestinos del circuito ABO. Era conocido por las víctimas como el “Doctor K” y fue señalado, entre otros crímenes, por su rol en la aplicación de inyecciones a detenidos antes de los llamados “vuelos de la muerte”.

Su hija Analía Kalinec integra el colectivo Historias Desobedientes, conformado por hijas e hijos de represores que repudian públicamente los crímenes cometidos por sus padres y reclaman memoria, verdad y justicia. Su padre fue a la justicia para repudiarla y desheredarla por eso.

La libertad condicional fue concedida tras un fallo dividido de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que revocó una decisión previa del Tribunal Oral Federal N.º 2, que había considerado que no estaban dadas las condiciones para liberar al represor.

Un clima de época

“Esto no ocurre en el vacío”, sostuvo Analía Kalinec. “Hay un clima de época, un discurso negacionista que baja desde el poder político y que impacta en la justicia ”.

Kalinec vinculó la liberación de su padre con un contexto más amplio de retrocesos en las políticas de derechos humanos, marcado por un gobierno al que definió como negacionista y por gestos simbólicos fuertes, como la visita de legisladores oficialistas a represores presos o la designación de un militar como ministro de Defensa por primera vez desde el regreso de la democracia.

Fuente: Agencia DIB.

