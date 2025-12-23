Gregorio de Laferrere: se entregó Iván Díaz, el hombre que le disparó a una adolescente que quedó paralítica

Iván Díaz se entregó a la Policía, ya que era intensamente buscado por dispararle a una adolescente y dejarla paralítica.

En las últimas horas se entregó a la Policía Iván Díaz, el hombre acusado de haberle disparado por la espalda a Nicole Robledo, la adolescente de 16 años que quedó con una afección que no le permitirá caminar. Díaz era intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. Finalmente, este martes trascendió que decidió entregarse en una comisaría.

El ataque ocurrió el 15 de diciembre pasado, cuando Nicole realizaba compras en un quiosco y recibió un disparo que la dejó paralítica. Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que la adolescente cayó al piso, sin entender lo que pasaba.

Según reconstruyeron los investigadores, Díaz tenía una vieja enemistad con uno de los hermanos de la adolescente. En ese marco, le disparó a la joven por venganza.

El ataque desató, asimismo, una escalada de violencia en el barrio, ya que la familia de Nicole quiso hacer justicia por mano propia y la madre del hombre recibió un balazo en la cabeza y permanece hospitalizada con pronóstico reservado. En tanto, la familia de Díaz, luego quiso prender fuego la casa de Nicole.

La causa quedó caratulada como homicidio en grado de tentativa y está en manos del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Gregorio de Laferrere. Por otra parte, familiares de Nicole siguen pidiendo justicia y acompañando a la joven, que permanece internada y enfrenta un largo proceso de recuperación. Amigos, allegados y vecinos hicieron varias manifestaciones para pedir Justicia por el episodio que sufrió la adolescente. Fuente: Agencia DIB

