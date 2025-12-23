martes 23 de diciembre de 2025
23 de diciembre de 2025 - 21:20

Gregorio de Laferrere: se entregó Iván Díaz, el hombre que le disparó a una adolescente que quedó paralítica

El terrible episodio ocurrió en Gregorio de Laferrere, y fue motivado por una enemistad entre dos familias.

Por Agencia DIB
Iván Díaz se entregó a la Policía, ya que era intensamente buscado por dispararle a una adolescente y dejarla paralítica.&nbsp;

Iván Díaz se entregó a la Policía, ya que era intensamente buscado por dispararle a una adolescente y dejarla paralítica. 

En las últimas horas se entregó a la Policía Iván Díaz, el hombre acusado de haberle disparado por la espalda a Nicole Robledo, la adolescente de 16 años que quedó con una afección que no le permitirá caminar. Díaz era intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. Finalmente, este martes trascendió que decidió entregarse en una comisaría.

Más noticias
El tempo Donde Él habita, que manejaba el pastor acusado de abuso de menores.

Detuvieron a un pastor evangélico de Laferrere acusado de abuso sexual y grooming
Christian Gilberto Bustos, condenado a 20 años de prisión por explotación y abuso sexual.

Mar del Plata: condenado por la explotación de exparejas y por el abuso sexual reiterado de una adolescente

El ataque ocurrió el 15 de diciembre pasado, cuando Nicole realizaba compras en un quiosco y recibió un disparo que la dejó paralítica. Las cámaras de seguridad registraron el momento en el que la adolescente cayó al piso, sin entender lo que pasaba.

Según reconstruyeron los investigadores, Díaz tenía una vieja enemistad con uno de los hermanos de la adolescente. En ese marco, le disparó a la joven por venganza.

El ataque desató, asimismo, una escalada de violencia en el barrio, ya que la familia de Nicole quiso hacer justicia por mano propia y la madre del hombre recibió un balazo en la cabeza y permanece hospitalizada con pronóstico reservado. En tanto, la familia de Díaz, luego quiso prender fuego la casa de Nicole.

La causa quedó caratulada como homicidio en grado de tentativa y está en manos del fiscal Federico Medone, de la Fiscalía Descentralizada N° 3 de Gregorio de Laferrere.

Por otra parte, familiares de Nicole siguen pidiendo justicia y acompañando a la joven, que permanece internada y enfrenta un largo proceso de recuperación. Amigos, allegados y vecinos hicieron varias manifestaciones para pedir Justicia por el episodio que sufrió la adolescente.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Detuvieron a un pastor evangélico de Laferrere acusado de abuso sexual y grooming

Mar del Plata: condenado por la explotación de exparejas y por el abuso sexual reiterado de una adolescente

Condenan a un exfiscal de Cañuelas por hurto agravado y la usurpación de un campo

La Plata: lo siguieron, le pincharon una goma del auto y le robaron una mochila con $15 millones

Lomas de Zamora: condenaron a un ginecólogo por abusar de al menos 14 mujeres en la consulta médica

La Justicia rechazó el pedido de salidas laborales presentado por "La Toretto"

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron al narco que contactó a Lara para que fuera a la "fiesta"

Bahía Blanca: detuvieron a un hombre por amenazas contra el Presidente y la colectividad judía

Condenaron a 6 años y medio de prisión por abuso sexual al entrenador de vela Leandro Tulia

Detectaron una filtración masiva de datos personales de argentinos en la Dark Web

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Christian Gilberto Bustos, condenado a 20 años de prisión por explotación y abuso sexual.

Mar del Plata: condenado por la explotación de exparejas y por el abuso sexual reiterado de una adolescente

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Iván Díaz se entregó a la Policía, ya que era intensamente buscado por dispararle a una adolescente y dejarla paralítica. 

Gregorio de Laferrere: se entregó Iván Díaz, el hombre que le disparó a una adolescente que quedó paralítica

Por  Agencia DIB