martes 04 de noviembre de 2025
4 de noviembre de 2025 - 10:17

Flexibilizan requisitos para los servicios de transporte automotor de pasajeros

Lo decidió el Gobierno nacional a través de una resolución. Se eliminan requisitos administrativos y limitaciones de inscripción para el transporte.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el transporte de pasajeros.&nbsp;

Novedades sobre el transporte de pasajeros. 

La Secretaría de Transporte simplificó los requisitos de inscripción, amplió las categorías de vehículos autorizados y otorgó mayor flexibilidad operativa a los transportistas de jurisdicción nacional. La medida fue oficializada mediante la resolución 73 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Más noticias
Una vista aérea de la playa de Cariló. 

Cuánto costará veranear en las playas más exclusivas de la costa atlántica
La vacunación infantil, clave para la salud. 

Tos convulsa: advierten sobre la suba de casos y la caída en la vacunación

Entre las principales modificaciones y beneficios según el Gobierno nacional, se flexibilizaron los requisitos para ser transportista inscripto dentro del Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, eliminando exigencias previas.

De acuerdo con la norma, los transportistas inscriptos en el Registro quedan autorizados a efectuar servicios ocasionales internacionales en circuito cerrado, en el marco del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT) y de los convenios celebrados entre los países signatarios.

Asimismo, las personas que posean más de cinco vehículos podrán inscribirse como persona jurídica, asimismo podrán inscribirse las personas humanas que acrediten al menos el 50% de titularidad o leasing de un vehículo. Y se simplificaron los acuerdos de coordinación entre empresas sobre uso indistinto del personal, los cuales ya no requerirán homologación externa.

En materia laboral, la resolución establece que los transportistas serán responsables del cumplimiento de las normas aplicables en los acuerdos de coordinación para el uso indistinto del personal, eliminando la obligación previa de homologación ante otros organismos.

Otra modificación relevante se refiere al parque móvil. Se autoriza el uso de vehículos de categorías N1, N2 y N3 (tipos 4x4 y 6x4) adaptados para el transporte de pasajeros en zonas de difícil acceso o caminos de montaña, siempre que cumplan con las exigencias de seguridad y cuenten con la homologación correspondiente. Además, se permite el uso de unidades con motor delantero o trasero, y con propulsión diésel, GNC, GLP, híbrida, eléctrica o de nuevas tecnologías aprobadas por la autoridad de aplicación.

En cuanto a los servicios de oferta libre, se redujeron los requisitos declarativos, facilitando la prestación de servicios eventuales o a demanda, con menos exigencias administrativas para los operadores.

Estos cambios, según el Gobierno, refuerzan los principios de flexibilidad, desregulación y apertura del sector y tienen como objetivo simplificar los procedimientos de inscripción, ampliar las posibilidades de operación de los transportistas y adaptar el parque móvil a las distintas realidades geográficas del país. (DIB)

Temas
Ver más

Cuánto costará veranear en las playas más exclusivas de la costa atlántica

Tos convulsa: advierten sobre la suba de casos y la caída en la vacunación

Locura en Junín: atacó a cadenazos a la compañera de su hija en el aula de la escuela

Urdampilleta: un violento temporal provocó voladura de techos, caídas de árboles y cortes de electricidad

La Anmat prohibió la elaboración y venta de 18 suplementos dietarios

Tragedia en José C. Paz: matrimonio muerto y sus tres hijos heridos tras ser embestidos por una camioneta

Caravanas de motos: madrugadas de descontrol en ciudades bonaerenses

"Voy a andar en bici pero con un fierro": los mensajes antes de la pelea mortal en Necochea

Penal de Florencio Varela: crimen, motín y cinco agentes penitenciarios detenidos

Kicillof y Alonso encabezaron el acto de ascenso de oficiales de la Policía

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Uno de los techos volados en Urdampilleta.

Urdampilleta: un violento temporal provocó voladura de techos, caídas de árboles y cortes de electricidad

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Leones de Rosario Fútbol Club, una institución que hoy empieza a hacerse oír más allá de su tierra.

Leones FC: el legado Messi que se forja en Alvear

Por  Emmanuel Virdis