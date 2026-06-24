Fin de semana de trekking, carreras, meditación, Gardel y avistajes de aves

Fin de semana de trekking en el cerro El Inca de Pigüé.

Domingo 28, a las 9, en la terminal de ómnibus de Pigüé.

Los 5 tips más importantes para preparar el mejor café

Fin de semana para recibir al invierno con música, comida y tradición

Recorrido por las Sierras de Cura Malal para un fin de semana diferente. Una aventura entre piletones naturales, cañadones, pastizales serranos y vistas de 360°.

15º Fogata de San Juan de Maschwitz, partido de Escobar

Sábado 27, a las 17:00, en el Parque Papa Francisco.

Ritual de fuego, arte y conciencia. Presentación de la propuesta artística “Invocación de Agni-El fuego que anima” que reflexiona sobre la renovación, la conexión con la naturaleza y los vínculos comunitarios. En caso de lluvia, se reprograma para el sábado siguiente. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fogatadesanjuandemaschwitz/

fogata Escobar rs

Ciclo de Almuerzos Criollos en Baradero

Domingo 28, a las 12:00, en la pulpería El Torito.

Artistas en vivo, baile y menú criollo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiodebaradero/ -

Homenaje al Zorzal Criollo en Chacabuco

Viernes 26, a las 21, en el Teatro Italiano de Chacabuco

Homenaje a Carlos Gardel en el marco del 91°aniversario de su fallecimiento. Participan Ana Palma, Griselda Chari, Sara Menta, Silvana Rubino, Belén Mansilla, Naín Iturian, Nicolás Menta, Sergio Millione, Nacho Cieri, Alberto Cirigliano, Omar Rinaldi, Juan Carlos Jurado, Alfredo Santora, Arnoldo Rubino y Marcelo Tomasini. Aporte musical: Marcelo Güida y Fernando Romero. Conducción: Obdulio Schettino. Entrada: un alimento no perecedero para el Hogar Máximo Gil y Centro de Día Integrarte.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismochacabuco/ -

Charla Desde las Sierras a los Ríos en Coronel Pringles

Sábado 27, a las 19:00, en la Casa del Bicentenario.

Charla a cargo de Valentín Alfano, licenciado en Ciencias Geológicas, que invita a conocer Pringles en un viaje histórico de más de 300 millones de años. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiocoronelpringles/ -

Tradición Viva en Lobos

Sábado 27, a las 16:00, en la Oficina de Turismo.

Recorrido guiado por el centro de la ciudad para conocer las costumbres del pueblo y las historias de vecinos.

Más información: www.instagram.com/p/DZVHW1Ala9y/?img_index=2 -

Concierto del Árbol Solo 2026 en Luján

Sábado 27, a las 20:00, en el Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján.

En el marco del V Ciclo de Conciertos se presenta Réquiem: Mito Eterno de Mozart, interpretado por el Conjunto Vocal de Cámara de Quilmes y el Coro Municipal de Cámara Ernesto Storani. Director invitado: Emiliano Linares. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/coromunicipaldelujan/

2° La Plata Lúdica

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Sábado 27, de 13 a 19 y domingo 28, de 14 a 20, en el Pasaje Dardo Rocha.

Convención anual de juegos de mesa y rol con agenda de torneos de juegos nacionales e internacionales. Zona de prototipos para testear, puestos de editoriales, tiendas y venta de accesorios. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/laplataludica/

3º Tandil Medita

Sábado 27, a las 15, en el Polideportivo Club Ferro.

Encuentro de yoga y bienestar para compartir prácticas meditativas, armonización con cuencos y canto de mantras a cargo de referentes de distintas disciplinas. Espacio para las infancias. Inscripción: www.tandil.gob.ar Entrada: Un alimento no perecedero.

3º Rural Bike Lobos

Domingo 28, a las 11, en el Club Atlético Defensores de Salvador María.

Distancias de 25 y 50 kilómetros. Categorías Participativa, Promocional, Competitiva, Gravel y Duplas. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/ruralbikelobos_/

15K de Bragado al Mundo 2026

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Domingo 28, a las 09, en el Palacio Municipal.

Competencia en las modalidades participativa, de 5 kilómetros y competitiva, de 15. Todos los participantes recibirán medalla finisher. No se suspende por lluvia.

Más información: www.instagram.com/direcciondedeportesmb/ -

Circuito Regional de Carreras de Calle, Trail y MTB en Castelli

Domingo 28, a las 10, en el Polideportivo Municipal.

Tercera fecha del circuito con 3 kilómetros de run, 20 de ciclismo y 3 de run. Categorías individuales y por postas. Actividad arancelada..

Más información: www.instagram.com/deportescastelli/ -

23º Maratón San Juan Bautista en Florencio Varela

Domingo 28, a las 10:00, en la Plaza Central.

Prueba atlética por las calles de la ciudad en las distancias de 8 y 3 kilómetros en modalidad competitiva y participativa. En caso de lluvia se posterga para el domingo 5 de julio. Actividad gratuita.

Más información: www.varela.gob.ar/maraton/

15k Open Sports en Mar del Plata

Domingo 28, a las 08:00, desde Viamonte y la Costa.

Distancias de 15, 10 y 5 kilómetros por el paseo costero. Finaliza en Viamonte y la Costa. Actividad arancelada.

Más información: superate.com.ar/

Duatlón Kilómetros que Ayudan en Puan

Domingo 28, a las 10:00, en Puan.

Distancia sprint con 5 kilómetros de pedestrismo; 20, de ciclismo (MTB) y 2,5 de pedestrismo. Modalidad individual y posta por equipo. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/deportespuan/

Maratón 113 Aniversario de Roque Pérez

Domingo 28, a las 08:00, frente al Palacio Municipal.

A las 08, apertura de inscripciones; las primeras cien personas en retirar su número recibirán la remera oficial de regalo. A las 10, largada oficial en modalidades competitiva y participativa de 5 y 10 kilómetros. Categorías femenina y masculina. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/deportes.roqueperez/

Avistajes en Bahía Blanca

Viernes 26, a las 16 y sábado 27, a las 10, en el Campus Palihue de la Universidad Nacional del Sur

Observación de aves en el campus de la Universidad. Asistir con ropa y calzado cómodos. Duración estimada: 1 hora y 30. Se puede ingresar con cámara de fotos y/o binoculares, guías de identificación de aves y mate. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/coaloicapampeana/ -

La Feria de Pavón en General Lavalle

Domingo 28, de 10 a 17, en la intersección de Galo de Lavalle y Cámpora.

Emprendimientos, artesanías, productores locales y de la región, gastronomía casera, espectáculo circense, charlas productivas y un recorrido guiado de interpretación de la naturaleza. Música en vivo con la presentación del Taller de Folclore del Paraje Pavón y Germán Truchet. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/

7° Exposición Nacional del Ave de Raza en Las Flores

Del miércoles 1 al sábado 4 de julio, a partir de las 08 y domingo, a las 09, en la Sociedad Rural de Las Flores.

Miércoles, a las 8, jura de aves; viernes a las 10, apertura oficial y sábado, a las 20, cena de gala, espectáculos y entrega de premios. Entrada gratuita.

Más información: lasflores.tur.ar/eventos/7ma-exposicion-nacional-de-ave-de-raza

Fuente: Agencia DIB