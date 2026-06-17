miércoles 17 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 08:37

Fin de semana para recibir al invierno con música, comida y tradición

En Carlos Keen, la 23° Fiesta del Sol. Ayacucho cumple 160 años. La Fiesta del Alfajor en Avellaneda. La Noche de los Coros en Avellaneda. Un fin de semana para disfrutar del invierno.

Por Agencia DIB
Todas las voces todas, en el fin de semana de Necochea, con la 2° Noche de los Coros.

Todas las voces todas, en el fin de semana de Necochea, con la 2° Noche de los Coros.

@turismopba
La casa natal de Perón en Roque Pérez.

La casa natal de Perón en Roque Pérez.

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La estación Avellaneda rs
Fiesta del Sol rs
cross country bolívar rs (1)
Puente_Nicolás_Avellaneda Isla Maciel rs

2° Noche de los Coros en Necochea

Viernes 19 y sábado 20, a partir de las 19, en el Teatro Municipal Luis Sandrini.

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La quinta edición de Ñam, en Coronel Suárez, es una de las tentaciones del fin de semana largo.

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El Centro Cultural Rafael Obligado funciona en la antigua estación.

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Coro Vocal Kingdom, La Experimental de Montevideo, agrupaciones locales y talleres abiertos a la comunidad el fin de semana. Entrada gratuita.

23° Fiesta del Sol en Carlos Keen, partido de Luján

Sábado 20 y domingo 21, desde el mediodía, en el predio de la ex estación.

Celebración inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios. Música en vivo, gastronomía, feria de emprendimientos y fogata de los deseos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/

Fiesta del Sol rs

Urban Fest en Necochea

Sábado 20, de 14 a 20, en el Centro Cultural Necochea, calle 54 Nº 3062.

Expresiones artísticas, música en vivo, graffiti, freestyle, emprendimientos y expositores para disfrutar del arte urbano callejero. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur

Encuentro de Sogueros y Plateros en Las Flores

Domingo 21, de 11 a 16, en la Pulpería Tradición DC Newton.

Música en vivo, gastronomía criolla y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: lasflores.tur.ar/eventos/encuentro-de-sogueros-y-plateros/

Fiesta del Alfajor Artesanal en Avellaneda

La estación Avellaneda rs

Viernes 19 al domingo 21, de 10:30 a 23, en el Parque La Estación, Güemes 700.

Productores de alfajores artesanales, puestos de comidas típicas, artesanías, emprendimientos y clases magistrales de cocina con Gladys Mabel Olazar. Sábado, cierre con Los Charros; domingo, Día del Padre y espectáculos en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/saboresdelmundoferia/

Visita Guiada a la Isla Maciel, en Avellaneda

Puente_Nicolás_Avellaneda Isla Maciel rs

Todos los sábados, a las 11, en Pedro de Mendoza y Almirante Brown, La Boca.

Caminata turística por las calles de la Isla Maciel para conocer la historia y el patrimonio. Un barrio histórico, a orillas del Riachuelo, que se caracteriza por sus conventillos, sus murales y su identidad deportiva. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripción: linktr.ee/avellanedatur Duración: 2 horas.

Más información: www.instagram.com/turismomda/ -

Visitas al Centro de Experimentación Audiovisual (CEA) de Avellaneda

Todos los domingos, a las 18:00, en Colón 1133.

Recorrido por el Centro de Experimentación Audiovisual de Avellaneda para conocer la historia, la preservación y difusión de las artes audiovisuales. Se visitará la Sala Fernando Pino Solanas, Soñar Soñar y Memoria Audiovisual. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripción: linktr.ee/avellanedatur

Más información: www.instagram.com/turismomda/

Muestra Heptagrama en Lincoln

Hasta el 30 de junio. Martes a sábados, de 9 a 15; domingos, de 17 a 20, en el Museo Municipal de Bellas Artes.

Muestra colectiva que reúne las obras de siete artistas a través de la pintura, el dibujo y las nuevas tecnologías. Heptagrama propone un diálogo entre identidad, patrimonio, naturaleza, espiritualidad y paisaje: una experiencia artística diversa y enriquecedora.

Más información: www.instagram.com/museomubal/

6° Congreso Apícola del Periurbano en Berisso

Viernes 19, de 9 a 18 y sábado 20, de 9 a 16, en la sede de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, avenida 60 y 130.

Con experiencias de municipios que ya trabajan en la materia (Moreno, Luján, Hurlingham). Además, charlas técnicas, sanidad, genética, perspectivas de género y juventud, y transición agroecológica. Participan productores, técnicos, investigadores, funcionarios municipales, provinciales y estudiantes. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/apabe_berisso/

Networking Destino Tigre

Martes 23, de 13 a 16, en el SUM Alejandra Nardi del Concejo Deliberante de Tigre, Saldías y Pirovano.

Espacio para generar contactos estratégicos, compartir experiencias, descubrir oportunidades de negocio y fortalecer el trabajo conjunto entre los actores del sector turístico. Participarán prestadores turísticos, agencia de viajes, organizadores de eventos, gastronómicos, hoteleros, guías e integrantes de instituciones de turismo. Más información:

www.instagram.com/p/DZGOtYMPVVt/?igsh=MW93OHE0MmpwejMybw%3D%3

160° Aniversario de la Ciudad de Ayacucho

Lunes 22, desde las 9:30, en distintos espacios de la ciudad.

Ofrenda floral en el monumento José Zoilo Miguens; a las 10, desfile cívico; a las 14, transmisión del partido Argentina-Austria; a las 16, exposición del concurso Dulce Tradición y, a las 19, misa en conmemoración del aniversario en la parroquia Nuestra Señora de la Purificación. Se compartirá chocolate caliente. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/muniayacucho/

113º Aniversario de la Autonomía de Roque Pérez

CASA NATAL DE PERON roque Pérez rs
La casa natal de Perón en Roque Pérez.

La casa natal de Perón en Roque Pérez.

Miércoles 24, en la Plaza Mitre.

A las 10, ceremonia ecuménica y acto protocolar en la municipalidad; a las 12, guiso de mondongo y actividades artísticas en los alrededores de la iglesia y en la Plaza Mitre; a las 15:30, procesión y misa en honor al santo patrono San Juan Bautista, desde la iglesia de Roque Pérez. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipioderoqueperez/

Fiestas de San Juan y San Pedro en San Clemente del Tuyú

Miércoles 24, de 18 a 22, en la plaza, frente al Cuartel de Bomberos Voluntarios.

Vuelve esta popular celebración a esta localidad con distintas propuestas como la tradicional quema del muñeco, feria comunitaria y participación de instituciones educativas. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/bomberos_145/

6º Carrera Cross Country en Bolívar

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Sábado 20, a las 11, en el Parque Las Acollaradas.

Descripción: Distancias de 12 kilómetros competitivos y 6 participativos. Actividades recreativas y deportivas. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/bolivardeportes/

Correcaminata Aniversario en Ayacucho

Domingo 21, a las 11, desde el monumento a José Zoilo Miguens.

Actividad arancelada a beneficio del Club Atlético Independiente, en las distancias 7 y 3,5 kilómetros. Inscripción a través del siguiemt link: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyPAW1VkttENClDDX4JtLvCKX8qR4aWEl3gCqtpe5mkr2-7w/viewform

Cross Recicle en La Plata

Domingo 21, a las 9, en el Paseo del Bosque.

Distancias de 6 kilómetros con premiación general y por categoría cada cinco años (puntuable por el Grand Prix) y 3 kilómetros participativa. Premiación general y por categoría. Actividad arancelada. Inscripción: acortar.link/sNKqau

Más información: www.instagram.com/cavplatense/

4º Media Maratón Ciudad de Trenque Lauquen

Domingo 21, a las 10, desde el Polideportivo Municipal Poroto Abásolo.

En el marco del 150 aniversario de Trenque Lauquen, competencia en las distancias de 7 y 21 kilómetros. Entrega de medallas finisher, remeras alusivas, trofeos a los diez mejores en la General, Damas y Caballeros y medallones por categorías en los 21 kilómetros. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/p/DZDdQ02R73j/

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