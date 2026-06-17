Fin de semana para recibir al invierno con música, comida y tradición

La casa natal de Perón en Roque Pérez.

Todas las voces todas, en el fin de semana de Necochea, con la 2° Noche de los Coros.

Viernes 19 y sábado 20, a partir de las 19, en el Teatro Municipal Luis Sandrini.

Rafael Obligado, el pueblo turístico de Rojas que nació como homenaje a dos poetas

Fin de semana largo con sabores, aniversarios, pesca y carreras en toda la Provincia

Coro Vocal Kingdom, La Experimental de Montevideo, agrupaciones locales y talleres abiertos a la comunidad el fin de semana . Entrada gratuita.

Sábado 20 y domingo 21, desde el mediodía, en el predio de la ex estación.

Celebración inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios. Música en vivo, gastronomía, feria de emprendimientos y fogata de los deseos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/

Fiesta del Sol rs

Urban Fest en Necochea

Sábado 20, de 14 a 20, en el Centro Cultural Necochea, calle 54 Nº 3062.

Expresiones artísticas, música en vivo, graffiti, freestyle, emprendimientos y expositores para disfrutar del arte urbano callejero. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/necocheatur

Encuentro de Sogueros y Plateros en Las Flores

Domingo 21, de 11 a 16, en la Pulpería Tradición DC Newton.

Música en vivo, gastronomía criolla y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: lasflores.tur.ar/eventos/encuentro-de-sogueros-y-plateros/

Fiesta del Alfajor Artesanal en Avellaneda

La estación Avellaneda rs

Viernes 19 al domingo 21, de 10:30 a 23, en el Parque La Estación, Güemes 700.

Productores de alfajores artesanales, puestos de comidas típicas, artesanías, emprendimientos y clases magistrales de cocina con Gladys Mabel Olazar. Sábado, cierre con Los Charros; domingo, Día del Padre y espectáculos en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/saboresdelmundoferia/

Visita Guiada a la Isla Maciel, en Avellaneda

Puente_Nicolás_Avellaneda Isla Maciel rs

Todos los sábados, a las 11, en Pedro de Mendoza y Almirante Brown, La Boca.

Caminata turística por las calles de la Isla Maciel para conocer la historia y el patrimonio. Un barrio histórico, a orillas del Riachuelo, que se caracteriza por sus conventillos, sus murales y su identidad deportiva. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripción: linktr.ee/avellanedatur Duración: 2 horas.

Más información: www.instagram.com/turismomda/ -

Visitas al Centro de Experimentación Audiovisual (CEA) de Avellaneda

Todos los domingos, a las 18:00, en Colón 1133.

Recorrido por el Centro de Experimentación Audiovisual de Avellaneda para conocer la historia, la preservación y difusión de las artes audiovisuales. Se visitará la Sala Fernando Pino Solanas, Soñar Soñar y Memoria Audiovisual. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripción: linktr.ee/avellanedatur

Más información: www.instagram.com/turismomda/

Muestra Heptagrama en Lincoln

Hasta el 30 de junio. Martes a sábados, de 9 a 15; domingos, de 17 a 20, en el Museo Municipal de Bellas Artes.

Muestra colectiva que reúne las obras de siete artistas a través de la pintura, el dibujo y las nuevas tecnologías. Heptagrama propone un diálogo entre identidad, patrimonio, naturaleza, espiritualidad y paisaje: una experiencia artística diversa y enriquecedora.

Más información: www.instagram.com/museomubal/

6° Congreso Apícola del Periurbano en Berisso

Viernes 19, de 9 a 18 y sábado 20, de 9 a 16, en la sede de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, avenida 60 y 130.

Con experiencias de municipios que ya trabajan en la materia (Moreno, Luján, Hurlingham). Además, charlas técnicas, sanidad, genética, perspectivas de género y juventud, y transición agroecológica. Participan productores, técnicos, investigadores, funcionarios municipales, provinciales y estudiantes. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/apabe_berisso/

Networking Destino Tigre

Martes 23, de 13 a 16, en el SUM Alejandra Nardi del Concejo Deliberante de Tigre, Saldías y Pirovano.

Espacio para generar contactos estratégicos, compartir experiencias, descubrir oportunidades de negocio y fortalecer el trabajo conjunto entre los actores del sector turístico. Participarán prestadores turísticos, agencia de viajes, organizadores de eventos, gastronómicos, hoteleros, guías e integrantes de instituciones de turismo. Más información:

www.instagram.com/p/DZGOtYMPVVt/?igsh=MW93OHE0MmpwejMybw%3D%3

160° Aniversario de la Ciudad de Ayacucho

Lunes 22, desde las 9:30, en distintos espacios de la ciudad.

Ofrenda floral en el monumento José Zoilo Miguens; a las 10, desfile cívico; a las 14, transmisión del partido Argentina-Austria; a las 16, exposición del concurso Dulce Tradición y, a las 19, misa en conmemoración del aniversario en la parroquia Nuestra Señora de la Purificación. Se compartirá chocolate caliente. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/muniayacucho/

113º Aniversario de la Autonomía de Roque Pérez

CASA NATAL DE PERON roque Pérez rs La casa natal de Perón en Roque Pérez. @turismopba

Miércoles 24, en la Plaza Mitre.

A las 10, ceremonia ecuménica y acto protocolar en la municipalidad; a las 12, guiso de mondongo y actividades artísticas en los alrededores de la iglesia y en la Plaza Mitre; a las 15:30, procesión y misa en honor al santo patrono San Juan Bautista, desde la iglesia de Roque Pérez. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipioderoqueperez/

Fiestas de San Juan y San Pedro en San Clemente del Tuyú

Miércoles 24, de 18 a 22, en la plaza, frente al Cuartel de Bomberos Voluntarios.

Vuelve esta popular celebración a esta localidad con distintas propuestas como la tradicional quema del muñeco, feria comunitaria y participación de instituciones educativas. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/bomberos_145/

6º Carrera Cross Country en Bolívar

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Sábado 20, a las 11, en el Parque Las Acollaradas.

Descripción: Distancias de 12 kilómetros competitivos y 6 participativos. Actividades recreativas y deportivas. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/bolivardeportes/

Correcaminata Aniversario en Ayacucho

Domingo 21, a las 11, desde el monumento a José Zoilo Miguens.

Actividad arancelada a beneficio del Club Atlético Independiente, en las distancias 7 y 3,5 kilómetros. Inscripción a través del siguiemt link: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyPAW1VkttENClDDX4JtLvCKX8qR4aWEl3gCqtpe5mkr2-7w/viewform

Cross Recicle en La Plata

Domingo 21, a las 9, en el Paseo del Bosque.

Distancias de 6 kilómetros con premiación general y por categoría cada cinco años (puntuable por el Grand Prix) y 3 kilómetros participativa. Premiación general y por categoría. Actividad arancelada. Inscripción: acortar.link/sNKqau

Más información: www.instagram.com/cavplatense/

4º Media Maratón Ciudad de Trenque Lauquen

Domingo 21, a las 10, desde el Polideportivo Municipal Poroto Abásolo.

En el marco del 150 aniversario de Trenque Lauquen, competencia en las distancias de 7 y 21 kilómetros. Entrega de medallas finisher, remeras alusivas, trofeos a los diez mejores en la General, Damas y Caballeros y medallones por categorías en los 21 kilómetros. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/p/DZDdQ02R73j/