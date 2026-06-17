Fin de semana para recibir al invierno con música, comida y tradición

2° Noche de los Coros en Necochea
Viernes 19 y sábado 20, a partir de las 19, en el Teatro Municipal Luis Sandrini.
En Carlos Keen, la 23° Fiesta del Sol. Ayacucho cumple 160 años. La Fiesta del Alfajor en Avellaneda. La Noche de los Coros en Avellaneda. Un fin de semana para disfrutar del invierno.
Viernes 19 y sábado 20, a partir de las 19, en el Teatro Municipal Luis Sandrini.
Coro Vocal Kingdom, La Experimental de Montevideo, agrupaciones locales y talleres abiertos a la comunidad el fin de semana. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/necocheatur
Sábado 20 y domingo 21, desde el mediodía, en el predio de la ex estación.
Celebración inspirada en la cosmovisión de los pueblos originarios. Música en vivo, gastronomía, feria de emprendimientos y fogata de los deseos. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/
Sábado 20, de 14 a 20, en el Centro Cultural Necochea, calle 54 Nº 3062.
Expresiones artísticas, música en vivo, graffiti, freestyle, emprendimientos y expositores para disfrutar del arte urbano callejero. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/necocheatur
Domingo 21, de 11 a 16, en la Pulpería Tradición DC Newton.
Música en vivo, gastronomía criolla y artesanías. Entrada gratuita.
Más información: lasflores.tur.ar/eventos/encuentro-de-sogueros-y-plateros/
Viernes 19 al domingo 21, de 10:30 a 23, en el Parque La Estación, Güemes 700.
Productores de alfajores artesanales, puestos de comidas típicas, artesanías, emprendimientos y clases magistrales de cocina con Gladys Mabel Olazar. Sábado, cierre con Los Charros; domingo, Día del Padre y espectáculos en vivo. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/saboresdelmundoferia/
Todos los sábados, a las 11, en Pedro de Mendoza y Almirante Brown, La Boca.
Caminata turística por las calles de la Isla Maciel para conocer la historia y el patrimonio. Un barrio histórico, a orillas del Riachuelo, que se caracteriza por sus conventillos, sus murales y su identidad deportiva. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripción: linktr.ee/avellanedatur Duración: 2 horas.
Más información: www.instagram.com/turismomda/ -
Todos los domingos, a las 18:00, en Colón 1133.
Recorrido por el Centro de Experimentación Audiovisual de Avellaneda para conocer la historia, la preservación y difusión de las artes audiovisuales. Se visitará la Sala Fernando Pino Solanas, Soñar Soñar y Memoria Audiovisual. Actividad gratuita con cupos limitados. Inscripción: linktr.ee/avellanedatur
Más información: www.instagram.com/turismomda/
Hasta el 30 de junio. Martes a sábados, de 9 a 15; domingos, de 17 a 20, en el Museo Municipal de Bellas Artes.
Muestra colectiva que reúne las obras de siete artistas a través de la pintura, el dibujo y las nuevas tecnologías. Heptagrama propone un diálogo entre identidad, patrimonio, naturaleza, espiritualidad y paisaje: una experiencia artística diversa y enriquecedora.
Más información: www.instagram.com/museomubal/
Viernes 19, de 9 a 18 y sábado 20, de 9 a 16, en la sede de Políticas Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, avenida 60 y 130.
Con experiencias de municipios que ya trabajan en la materia (Moreno, Luján, Hurlingham). Además, charlas técnicas, sanidad, genética, perspectivas de género y juventud, y transición agroecológica. Participan productores, técnicos, investigadores, funcionarios municipales, provinciales y estudiantes. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/apabe_berisso/
Martes 23, de 13 a 16, en el SUM Alejandra Nardi del Concejo Deliberante de Tigre, Saldías y Pirovano.
Espacio para generar contactos estratégicos, compartir experiencias, descubrir oportunidades de negocio y fortalecer el trabajo conjunto entre los actores del sector turístico. Participarán prestadores turísticos, agencia de viajes, organizadores de eventos, gastronómicos, hoteleros, guías e integrantes de instituciones de turismo. Más información:
www.instagram.com/p/DZGOtYMPVVt/?igsh=MW93OHE0MmpwejMybw%3D%3
Lunes 22, desde las 9:30, en distintos espacios de la ciudad.
Ofrenda floral en el monumento José Zoilo Miguens; a las 10, desfile cívico; a las 14, transmisión del partido Argentina-Austria; a las 16, exposición del concurso Dulce Tradición y, a las 19, misa en conmemoración del aniversario en la parroquia Nuestra Señora de la Purificación. Se compartirá chocolate caliente. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/muniayacucho/
Miércoles 24, en la Plaza Mitre.
A las 10, ceremonia ecuménica y acto protocolar en la municipalidad; a las 12, guiso de mondongo y actividades artísticas en los alrededores de la iglesia y en la Plaza Mitre; a las 15:30, procesión y misa en honor al santo patrono San Juan Bautista, desde la iglesia de Roque Pérez. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/municipioderoqueperez/
Miércoles 24, de 18 a 22, en la plaza, frente al Cuartel de Bomberos Voluntarios.
Vuelve esta popular celebración a esta localidad con distintas propuestas como la tradicional quema del muñeco, feria comunitaria y participación de instituciones educativas. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/bomberos_145/
Sábado 20, a las 11, en el Parque Las Acollaradas.
Descripción: Distancias de 12 kilómetros competitivos y 6 participativos. Actividades recreativas y deportivas. Inscripción arancelada.
Más información: www.instagram.com/bolivardeportes/
Domingo 21, a las 11, desde el monumento a José Zoilo Miguens.
Actividad arancelada a beneficio del Club Atlético Independiente, en las distancias 7 y 3,5 kilómetros. Inscripción a través del siguiemt link: docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyPAW1VkttENClDDX4JtLvCKX8qR4aWEl3gCqtpe5mkr2-7w/viewform
Domingo 21, a las 9, en el Paseo del Bosque.
Distancias de 6 kilómetros con premiación general y por categoría cada cinco años (puntuable por el Grand Prix) y 3 kilómetros participativa. Premiación general y por categoría. Actividad arancelada. Inscripción: acortar.link/sNKqau
Más información: www.instagram.com/cavplatense/
Domingo 21, a las 10, desde el Polideportivo Municipal Poroto Abásolo.
En el marco del 150 aniversario de Trenque Lauquen, competencia en las distancias de 7 y 21 kilómetros. Entrega de medallas finisher, remeras alusivas, trofeos a los diez mejores en la General, Damas y Caballeros y medallones por categorías en los 21 kilómetros. Inscripción arancelada.
Más información: www.instagram.com/p/DZDdQ02R73j/