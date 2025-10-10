viernes 10 de octubre de 2025
10 de octubre de 2025 - 15:44

Feria del Libro de Bahía Blanca: llega un documental sobre el escritor Guillermo Martínez

El laureado escritor local Guillermo Martínez es el personaje del último documental de Néstor Macchiavelli que se verá en la Feria del Libro de Bahía Blanca.

Por Agencia DIB
Guillermo Martínez, hijo pródigo de Bahía Blanca se presenta en la Feria del Libro. (Foto La Nueva)

Este sábado 11, en el marco de la Feria del Libro de Bahía Blanca, Néstor Machiavelli estrenará su último documental dedicado esta vez a resaltar aspectos de la vida y obra del reconocido escritor bahiense Guillermo Martínez, autor de "Los crímenes de Oxford" y "La muerte lenta de Luciana B.", entre otras grandes novelas,

La obra audiovisual será presentada en el auditorio Luis Caronti de la Biblioteca Rivadavia, a las 19 del sábado, en el contexto de la celebración de una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bahía Blanca, informó La Nueva.

El propio Guillermo Martínez estará presente en el auditorio. La entrada es libre y gratuita, no se reservan, y para los que no puedan asistir por razones de distancia, el mismo sábado a las 22.30 el documental se estrenará en emisión especial por Canal 4 BVC Bahía Blanca, que pueden ver a través de internet cliqueando “canal 4 BVC en vivo”.

Machiavelli recuerda que hace cinco años comenzaron a estrenar en espacios públicos documentales de personajes emblemáticos en la historia de Bahía Blanca y la región.

"Siento que se hace realidad aquello que a cierta edad se dejan de cumplir años: se cumplen y celebran proyectos, se prescinde del almanaque y se mide el transcurso de la vida en planes, los que se nos ocurran; los disfrutamos mientras se imaginan y realizan, y enseguida nos embarcamos en el siguiente".

Merecido reconocimiento a Guillermo Martínez

Sobre el inminente estreno y la posterior emisión en su ciclo de TV "Esas pequeñas cosas", anticipa que "serán cincuenta minutos sobrevolando vida y obra de Guillermo Martínez, tan impregnada por la familia y la ciudad donde nació y que nunca olvida", asegurando que "fue un desafío contar con imágenes la historia de un escritor exitoso y entrevistar a otros escritores para que analicen su obra".

El último documental del ciclo “Esas pequeñas cosas” trató sobre la figura del inolvidable René Favaloro.

