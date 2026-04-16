Fentanilo contaminado: postergan indagatoria al empresario García Furfaro

La indagatoria que estaba programada para este jueves, donde Ariel García Furfaro , empresario y dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. detrás del fentanilo contaminado , iba a prestar declaración en la causa, fue postergada para el próximo jueves 23 de abril tras un pedido de su defensa. En el mismo sentido se pronunció, Carolina Ansaldi, directora técnica del laboratorio Ramallo.

García Furfaro y Ansaldi iban a comparecer durante la jornada frente al juez Ernesto Kreplak, pero pidieron la postergación. En tanto, Victoria García, gerente, y Eduardo Darchuk, exjefe de producción de soluciones parentales de pequeño volumen, no pospusieron la audiencia pero se negaron a declarar.

García Furfaro es considerado “coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales” por provocar los fallecimientos de decenas de personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta” en la adulteración del lote 31.202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene la acusación.

Procesados

Además del propietario de HBL Pharma, también están procesados Diego Hernán García, Nilda Furfaro (hermano y madre del titular de la firma), Javier Martín Tchukrán, José Antonio Maiorano y Carolina Ansaldi. Ariel y Diego García, Javier Martín Tchukrán y José Antonio Maiorano están detenidos en el complejo penitenciario de Marcos Paz.

En tanto, sin prisión preventiva, fueron procesados María Victoria García, Wilson Daniel Pons, Adriana Iudica, Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, Eduardo Darchuk. En el caso de estos últimos, mantuvo la prohibición de salida del país, inhibición general de bienes, la caución juratoria y la comparecencia mensual. Todos estaban ligados a los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.

El número de víctimas fatales por el fentanilo contaminado hasta el momento, según consta en la causa, son 111. Así lo informó la Justicia Federal en el listado que envió al Cuerpo Médico Forense en las últimas semanas. El análisis se llevó a cabo durante la Feria Judicial, período en el que se evaluaron un total de 159 casos. De esa forma, se estimó que 48 pacientes sobrevivieron al opioide adulterado.

La causa se inició en el Hospital Italiano de La Plata, donde se detectaron las primeras muertes y una anomalía microbiológica en pacientes internados. Con el correr de las semanas, los estudios descartaron fallas en insumos o procedimientos médicos.

El punto en común apareció luego: todos los pacientes afectados habían recibido fentanilo producido por HLB Pharma y Ramallo. Ese hallazgo permitió confirmar una alerta sanitaria de alcance nacional, que también registró fallecimientos en centros de salud de Santa Fe y la Ciudad de Buenos Aires.

Fuente: Agencia DIB