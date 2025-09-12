viernes 12 de septiembre de 2025
12 de septiembre de 2025 - 12:52

Brutal femicidio en Pilar: encuentran el cuerpo desmembrado de una joven desaparecida y detienen al novio

El cuerpo de Solange Sanabria Ventura apareció en bolsas de basura en el edificio donde habitaba su pareja, en el centro de la localidad. El acusado intentó suicidarse antes de su arresto.

Por Agencia DIB
La Policía en el lugar donde encontraron el cuerpo de Solange Sanabria Ventura. (PIlar a Diario)

Una joven de General Rodríguez que era buscada por su familia apareció asesinada y descuartizada en pleno centro de Pilar y por el brutal femicidio la Policía detuvo a su novio -que intentó suicidarse- y a un cómplice.

Según cuenta Pilar a Diario, en horas de la tarde de este jueves fue hallado el cuerpo desmembrado de una mujer en un departamento de la calle Rivadavia al 700, sobre la peatonal de la localidad del norte del Gran Buenos Aires

Desaparecida

Con el correr de las horas se confirmó que el cadáver era el de Solange Sanabria Ventura, una joven de 25 años oriunda de General Rodríguez. Sus padres habían radicado la denuncia por su desaparición el 1º septiembre, aunque se había ausentado de su hogar el 21 de agosto. Los progenitores se enteraron de la trágica noticia durante un móvil de televisión que se encontraba en el barrio donde residen, que había llegado para dar difusión a la búsqueda.

solange-sanabria-busqueda

Solange era la menor de tres hermanas y hace algunos años había trabajado en una casa de comida rápida de Ruta 25 y Panamericana, en Pilar. Además, era mamá de una nena de 5 años. Aunque eran frecuentes sus visitas a PIlar para ver a su novio, su ausencia prolongada encendió las alarmas en su entorno.

Olor nauseabundo

El crimen se descubrió gracias a que una vecina alertó al 911 por un fuerte olor nauseabundo proveniente del edificio habitado por Oscar Ángel “Osky” Benítez (26), pareja de Solange y ahora detenido.

La planta baja de la propiedad cuenta con locales comerciales. En el primer piso está el departamento que era habitado por el detenido y en el segundo piso, todavía en construcción, estaba escondido el cuerpo.

El nombre del padre

El cadáver de la joven estaba desmembrado y colocado en diferentes bolsas de basura. Por un lado el torso -donde la víctima llevaba tatuado el nombre de su padre, Julio, lo que permitió identificarla rápidamente-, y por otro las piernas. Las bolsas estaban ocultas en una frazada y atadas con sogas.

Durante el operativo, los efectivos policiales oyeron quejidos provenientes del área del lavadero y al dirigirse hasta allí, encontraron sobre el lavarropas un serrucho con sangre y restos de piel. A pocos metros se hallaba el Benítez, con cortes en los brazos. Se estima que había intentado suicidarse al verse acorralado.

Adicción y violencia

Vecinos aseguraron que “Osky” tiene problemas de adicciones y comportamientos violentos.

Una vez detenido, el acusado fue trasladado con custodia policial al hospital Central de Pilar, donde se le practicaron curaciones. Poco después fue dado de alta y trasladado a la sede de la DDI Pilar.

Mientras que pasadas las 20 del jueves fue detenido en el barrio Los Troncos un sujeto de 21 años identificado como Gonzalo Matías Lynch, acusado de colaborar con Benítez para mover el cuerpo.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Pilar, bajo la dirección de María José Basiglio. La causa contra el novio de Solange fue caratulada como “aprehensión por delito de femicidio” y “tentativa de suicidio”. (DIB)

La ruta nacional 12.

El Gobierno da otro paso para privatizar 9.000 kilómetros de rutas nacionales

