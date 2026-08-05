Estrenos con Barassi y Rada, "Cien años de Soledad" y el fenómeno Harlan Coben

Uno de los estrenos más esperados: "Canelones", con Darío Barassi y Rada.

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Dirigida por Laura Mora y Carlos Moreno, con Claudio Cataño y Marleyda Soto, la segunda temporada retoma el destino de los Buendía mientras Macondo avanza hacia su inevitable decadencia. La adaptación preserva el universo creado por Gabriel García Márquez con una puesta en escena de gran riqueza visual.

Sin perder la fuerza del realismo mágico, la serie profundiza los conflictos familiares y el peso del tiempo sobre varias generaciones. Una producción ambiciosa que confirma el nivel alcanzado por la ficción latinoamericana.

La reconstrucción de época, el cuidado visual y la solidez del elenco consolidan una adaptación que encuentra un equilibrio entre la fidelidad literaria y la potencia del lenguaje audiovisual. Para ver.

En síntesis: Épica, fascinante, inolvidable.

"Sterling Point"

(EE.UU./2026). Serie. Temp. 1 - 8 episodios. Prime Video.

Creada por Megan Park, con Ella Rubin y Amélie Hoeferle, sigue a dos jóvenes que descubren un inesperado vínculo familiar al reunirse en una remota isla canadiense heredada de un abuelo desconocido. Entre secretos, amistades y romances, ambas intentarán reconstruir una historia que les fue ocultada.

Con una narración sensible y un misterio que avanza sin apelar a golpes de efecto, la serie privilegia el crecimiento de sus personajes y el valor de los lazos familiares por encima del suspenso convencional.

En síntesis: Emotiva, misteriosa, entrañable.

"Muertos S.L."

(España/2026). Serie. Temp. 4 - 6 episodios. Netflix.

Con Carlos Areces bajo la dirección de Laura Caballero, la historia retoma la puja por el control de una funeraria familiar, donde las disputas de poder, los intereses económicos y los conflictos personales convierten cada situación cotidiana en un nuevo motivo de caos.

Con un humor negro sostenido y personajes tan excéntricos como reconocibles, mantiene un tono irreverente que combina sátira, enredos y crítica social sin perder agilidad ni eficacia narrativa.

En síntesis: Irreverente, mordaz, disparatada.

"La casa en la pradera"

("Little House on the Prairie", EE.UU./2026). Serie. Temp. 1 - 8 episodios. Netflix.

Creada por Rebecca Sonnenshine, con Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald y Skywalker Hughes, recupera la historia de la familia Ingalls desde una mirada contemporánea que revisa los conflictos sociales, el papel de la mujer y la convivencia con los pueblos originarios, sin perder el espíritu familiar de la obra.

Con una puesta visual más ambiciosa y personajes de mayor profundidad, actualiza el clásico para una nueva generación sin renunciar a la emoción ni al sentido de aventura.

En síntesis: Clásica, renovada, entrañable.

Estrenos en cine

"Canelones"

(Argentina/2026)

Dirigida por los debutantes Christian Basilis y Ana Laura Gussoni, con Verónica Llinás, Darío Barassi, César Bordón y Agustín Aristarán, adapta un relato de Hernán Casciari inspirado en un episodio que él mismo vivió. A partir de ese hecho personal, reconstruye un insólito secuestro donde una vieja broma telefónica desencadena, décadas después, una inesperada historia de venganza. Todo en una noche.

Con habilidad para combinar thriller y comedia negra, la película sostiene la tensión sin perder la ironía y convierte un episodio tan absurdo como inquietante en un relato original, apoyado en un sólido trabajo del elenco.

En síntesis: Tensa, mordaz, original.

"Franz"

(Alemania/2026)

La dirección de Agnieszka Holland reúne a Sabin Tambrea, Max von der Groeben y Henriette Confurius en un drama biográfico que explora la vida, las inquietudes y el legado de Franz Kafka, combinando hechos históricos con una puesta de fuerte impronta visual. Más que adoptar una perspectiva poética convencional, propone acercarse al universo del autor desde una mirada sensible y contemporánea. El resultado busca iluminar la vigencia de una obra que sigue interpelando al lector actual.

En síntesis: Biografía, literatura, introspección.

"La invitación"

("The Invite", EE.UU./2026).

Una cena entre dos parejas vecinas deriva en una sucesión de confesiones y enfrentamientos que ponen al descubierto viejas heridas y secretos cuidadosamente ocultos, en esta nueva versión de "Sentimental" (2020), del catalán Cesc Gay.

Olivia Wilde dirige a Seth Rogen, Penélope Cruz, Edward Norton y a sí misma en una comedia dramática donde cada conversación modifica el rumbo de la historia.

Con un equilibrio entre ironía, tensión y observación de los vínculos, convierte una situación cotidiana en un juego de emociones y reproches, sostenido por un elenco de gran nivel. Un drama a puertas cerradas complejo, con un lenguaje visual que engancha.

En síntesis: Ácida, elegante, reveladora.

También se estrenan en cine

También llegarán a las pantallas esta semana "El mundo al revés" (2025, Argentina-Suiza), de Antonia Di Luciano y León Schwritter, la propuesta de terror "Engendro" (Yön Lapsi/Nightborn, Finlandia-Lituania/2025), de Hanna Bernholm y la bélica "El Día D: Bajo presión" ("Pressure", EE.UU./2026), con Andrew Scott y Brendan Fraser al frente del elenco, bajo la dirección de Anthony Maras, sobre el recordado desenlace de la Segunda Guerra Mundial.

El personaje del streaming

Harlan Coben: el Agatha Christie de Netflix

Pocos escritores contemporáneos han logrado una relación tan estrecha con la pantalla hogareña como Harlan Coben. Mientras otros autores esperan durante años que alguna de sus novelas encuentre un productor dispuesto a adaptarla, el estadounidense parece haber construido un universo paralelo en las plataformas de streaming (hoy es exclusivo de Netflix), donde sus historias se multiplican en distintos idiomas y países, conquistando una audiencia mucho más amplia que la de los lectores habituales de novela policial.

No es casual. El modo en que Coben concibe sus relatos parece concebido para el lenguaje audiovisual. Cada capítulo termina con una revelación inesperada, cada personaje oculta un secreto decisivo y cada respuesta conduce inevitablemente a una nueva pregunta. Esa estructura, heredera del mejor thriller literario, encuentra en las series el formato ideal para mantener al espectador atrapado episodio tras episodio.

Nacido en Newark, Nueva Jersey, en 1962, Coben comenzó a publicar a mediados de los años noventa. Primero alcanzó notoriedad con la serie protagonizada por Myron Bolitar, un ex jugador de básquet convertido en representante deportivo que deviene investigador de temas oscuros. Sin embargo, el gran salto llegó cuando empezó a publicar novelas independientes con las que perfeccionó una fórmula que terminaría convirtiéndose en su sello.

Su estilo combina suspenso psicológico, investigación policial, conflictos familiares y giros argumentales permanentes. En sus historias nadie es exactamente quien parece ser. Personas comunes se ven envueltas en situaciones extraordinarias cuando un hecho del pasado vuelve inesperadamente para alterar una vida aparentemente normal. Desapariciones, identidades ocultas, dobles vidas y secretos familiares constituyen el corazón de casi todas sus novelas.

A diferencia de otros autores del género, Coben evita los detectives clásicos. Sus protagonistas suelen ser padres, madres, abogados, médicos o profesionales sin experiencia policial que deben reconstruir una verdad fragmentada mientras descubren que las personas más cercanas también esconden información.

La industria audiovisual comprendió rápidamente el potencial de ese mecanismo narrativo. Tras una primera adaptación cinematográfica francesa de "No se lo digas a nadie", dirigida por Guillaume Canet en 2006 y ampliamente elogiada por la crítica, comenzó una segunda etapa mucho más ambiciosa con el auge de las plataformas.

Netflix firmó un acuerdo de largo plazo con el escritor para adaptar buena parte de su obra. En lugar de limitarse a producciones estadounidenses, la estrategia fue internacionalizar sus novelas, trasladándolas a diferentes culturas sin perder la esencia de las historias.

Coben por todo el mundo

Así aparecieron versiones británicas, españolas, francesas, polacas y argentinas, cada una con identidad propia.

Entre las producciones más destacadas se encuentran de Francia "Una segunda oportunidad" ("Une chance de trop", 2015, 6 episodios, Disney+), la británica "Safe" (2018, 8 episodios, Netflix), protagonizada por Michael C. Hall; también con origen británico es "El extraño" ("The Stranger", 2020, Netflix, 8 episodios); del mismo origen es "Quédate a mi lado" ("Stay Close", 2021, 8 episodios, Netflix); "El inocente" (2021, 8 episodios, Netflix), la celebrada adaptación española protagonizada por Mario Casas.

La lista sigue con la versión francesa de "Por siempre jamás" ("Gone for Good", 2021, 5 episodios, Netflix); de origen polaco son "El bosque" ("The Woods", 2020, 6 episodios, Netflix) y "Ni una palabra" ("Hold Tight", 2022, 6 episodios, Netflix); de nuevo británicas son "Engaños" ("Fool Me Once", 2024, 8 episodios, Netflix), convertida en uno de los mayores éxitos mundiales de la plataforma y "Te echo de menos" ("Missing You", 2025, 5 episodios, Netflix), para llegar a la Argentina y "Atrapados" (2025, 6 episodios, Netflix), ambientada en la Patagonia, con Soledad Villamil.

También británica es la recién estrenada "Te encontraré" ("I Will Find You" 2026, 8 episodios, Netflix), con Sam Worthington, en la que un padre es condenado por la supuesta muerte de su hijo y tras cinco años de prisión una foto lo hace sospechar que está vivo y emprende un plan de fuga.

Precisamente "Atrapados" representa un nuevo paso en la expansión internacional del autor. Aunque mantiene los temas habituales de Coben —la desaparición de una joven, secretos personales y una investigación llena de zonas grises—, la historia incorpora escenarios, personajes y problemáticas propias de la Argentina, demostrando que la arquitectura de sus relatos puede trasladarse prácticamente a cualquier lugar del mundo. La novela original se desarrolla en Nueva Jersey mientras que la versión fílmica argentina transcurre en Bariloche.

Netflix confirmó la producción de la postergada saga "Myron Bolitar", basada en las doce primeras novelas del personaje y cuyo rodaje ya comenzó en Nueva York.

Más allá de las diferencias entre una adaptación y otra, todas conservan los elementos esenciales de su narrativa: un ritmo sostenido, múltiples líneas argumentales que terminan convergiendo, abundancia de pistas falsas y un manejo del suspenso que privilegia las emociones de los personajes antes que la mera resolución del enigma.

Los críticos suelen señalar que Coben no pretende reinventar el policial. Su verdadera habilidad consiste en perfeccionar una fórmula de enorme eficacia narrativa. Cada novela está construida como una maquinaria de precisión donde la información se dosifica cuidadosamente y el lector avanza convencido de haber comprendido la verdad hasta que una nueva revelación modifica completamente el panorama.

Coben logró algo poco frecuente: convertirse en una marca reconocible tanto en las librerías como en las plataformas de streaming, fundamentalmente Netflix. Para muchos espectadores, incluso, su nombre ya funciona como garantía de una historia donde las certezas duran apenas unos minutos y el desenlace siempre guarda una última sorpresa.

En tiempos en que las series policiales abundan, pocas poseen una identidad tan definida como las nacidas de su imaginación. Quizá esa sea la explicación más simple de un fenómeno que no parece agotarse: mientras existan secretos por revelar y familias aparentemente normales tras las cuales se oculten vidas enteras de mentiras, siempre habrá lugar para un nuevo thriller firmado por Harlan Coben.

Fuente: Agencia DIB