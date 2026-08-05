La "Liga" de intedentes sumó al alcalde de Baradero y ahora son doce

La Liga de Intendentes bonaerense sumó hoy un nuevo miembro y ahora tiene doce integrantes: el nuevo integrante es Esteban “Tito” Sanzio, el alcalde de Baradero, que suma más presencia del interior al grupo, días después de su presentación en la gobernación ante Axel Kicillof.

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Sanzio, ligado al Samata, hizo un camino similar al de la mayoría del resto de los integrantes de La Liga: primero estuvo alineado con el kirchnerismo duro y ahora se integra un nucleamiento que se auto presenta como equidistante entre ese sector y el kicillofismo.

La incorporación de Sanzio se produjo durante un encuentro del grupo en San Vicente, donde los intendentes repasaron la situación política y económica y pusieron en común su rechazo al capitulo de extranjerización de la tierra de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Del nucleamiento que está en expansión desde que se presentó en sociedad bajo el apelativo de Grupo AFA, por su cercanía inicial con Claudio “Chiqui” Tapia, forman parte Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gastón Granados (Ezeiza), Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Juan Pablo García (Dolores), Juan de Jesús (La Costa), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Marisa Fassi (Cañuelas), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso) y Mariel Fernández (Moreno).

Se trata de un nucleamiento del que forman al menos tres alcaldes que podrían aspirar a la gobernación -Fernández, Achával y Otermín- y que conviven con el resto de las tribus del peronismo que tienen integrantes que aspiran a lo mismo.

De hecho, cuando visitaron a Kicillof, esos intendentes acoraron con Kicillof los términos en que desarrollarán los próximos pasos. El gobernador dijo que le parecía bien que recorran la provincia pero les pidió que no haya roces con otros sectores, al tiempo que les dejó claro que los referentes del Movimiento Derecho al Futuro se moverán en los distritos que ellos gobiernan.

En San Vicente también fueron de la partida el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara, el diputado, Juan Pablo de Jesús, la diputada, Marcela Basualdo, el secretario administrativo del Senado, Gustavo Soos, y el exintendente, Gustavo Arrieta.

Fuente: Agencia DIB.