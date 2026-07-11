Falleció Hugo Beain, director del diario El Fénix de Benito Juárez

Hugo Beain. Gentileza, El Fénix.

A los 77 años de edad, se produjo este 11 de julio el lamentable fallecimiento de Hugo Alberto Beain, director del semanario El Fénix, la emblemática publicación de Benito Juárez.

Beain no solo fue el conductor del diario, sino una pieza fundamental en su resurgimiento contemporáneo. El 29 de octubre de 1984, integró el grupo de amigos —junto a los nietos del fundador original, Mauro Enrique y Horacio García Galain, sumados a Eduardo Perco y Carlos Raúl Gianfrancesco— que conformó "El Fénix Editora S.A.".

Juntos retomaron la posta para iniciar la tercera época de este histórico periódico, impulsados por la vocación de mantener vivo un medio gráfico independiente y de sólida presencia comunitaria.

Tras acompañar los primeros años de esta refundación, en 1991 asumió formalmente la dirección periodística del semanario, cargo que ocupó de manera ininterrumpida hasta la actualidad.

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