sábado 11 de julio de 2026
11 de julio de 2026 - 17:27

Tragedia en ruta 7: tres muertos, entre ellos un nene de 12 años, en un choque múltiple

Ocurrió en el tramo entre San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Impactaron tres vehículos. Uno de los conductores se habría quedado dormido.

Por Agencia DIB
Así quedaron los autos tras el treiple choque en Ruta 7.

Así quedaron los autos tras el treiple choque en Ruta 7.

DIB.

Tres personas murieron, entre ellos un nene de 12 años, en un fatal choque múltiple en ruta 7, en el tramo entre las localidades bonaerenses de San Andrés de Giles y Carmen de Areco. Además, la colisión dejó varios heridos y uno de gravedad.

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El siniestro ocurrió durante la tarde del viernes a la altura del kilómetro 121 de la Ruta Nacional 7, donde, por causas que son materia de investigación, chocaron un Chevrolet Corsa, un Renault Sandero y una camioneta Fiat Strada. Como consecuencia, el Corsa atravesó el cantero central e invadió el carril contrario, donde colisionó de frente con la camioneta.

Las tres víctimas fatales viajaban en el Corsa y fueron identificadas como un hombre de 43 años, un joven de 19 y el menor de 12, todos oriundos de Rafael Castillo, partido de La Matanza. A su vez, una mujer que también se trasladaba en ese vehículo sufrió heridas de gravedad y fue derivada al Hospital Municipal de San Andrés de Giles.

El conductor de la Fiat Strada también resultó herido y fue trasladado al mismo centro de salud, mientras que las dos personas que viajaban en el Renault Sandero recibieron asistencia médica y fueron derivadas al Hospital Municipal de Carmen de Areco. En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal sanitario, efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Vial y Policía Científica.

Tal como indicaron medios locales, la principal hipótesis del caso, surgida de las primeras pericias, indican que la conductora del Renault Sandero pudo haberse quedado dormida antes de impactar desde atrás al Chevrolet Corsa, aunque esa versión todavía es materia de investigación.

Fuente: Agencia DIB.

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