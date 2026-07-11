Advierten que por la falta de actualización de las tarifas se deteriora el transporte para las escuelas rurales

La senadora bonaerense de Hechos UCR identidad, Natalia Quintana, volvió a poner el foco sobre la problemática del transporte escolar en el interior de la provincia de Buenos Aires y alertó que la falta de actualización de las tarifas compromete la continuidad del servicio para miles de estudiantes que asisten a escuelas rurales.

La legisladora explicó que el principal inconveniente es el desfasaje entre los valores que abona la Provincia y los costos reales que deben afrontar los transportistas.

"Los ingresos quedaron estancados mientras los costos siguen aumentando", resumió Quintana, al señalar que el incremento del combustible, los seguros, los repuestos y el mantenimiento de los vehículos hace cada vez más difícil sostener la prestación.

La senadora remarcó que la situación es especialmente compleja en el interior bonaerense, donde las distancias son mayores y gran parte de los recorridos se realizan por caminos rurales. Según explicó, ese contexto acelera el desgaste de los vehículos y eleva significativamente los costos operativos.

Además, sostuvo que, a diferencia de las grandes ciudades, el servicio no está en manos de grandes empresas sino de pequeños transportistas que, en muchos casos, utilizan una combi o un remis y complementan esa actividad con otro trabajo. "Muchos ya no pueden afrontar los costos y dejan de prestar el servicio", advirtió.

Quintana indicó que esa realidad provoca que numerosos recorridos queden sin cobertura. Como ejemplo, mencionó que existen distritos donde de 80 trayectos solicitados apenas se autorizan la mitad, dejando a decenas de estudiantes sin posibilidades de llegar a sus establecimientos educativos.

Frente a este escenario, la legisladora planteó la necesidad de buscar soluciones alternativas además de una actualización de las tarifas. Entre las opciones, propuso evaluar subsidios directos para las familias que cuentan con vehículos propios y trasladan a sus hijos, siempre vinculando ese beneficio con la asistencia escolar. También sugirió avanzar en esquemas de articulación entre el Estado y el sector privado para garantizar los traslados.

La referente de Hechos UCR identidad también se refirió a la reunión que mantuvieron los intendentes del Foro de Intendentes Radicales con la directora general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni? No, con la titular del área, Flavia Terigi. Allí, según contó, se planteó el reclamo por la actualización de los valores del transporte escolar, aunque reconoció que no hubo una respuesta concreta.

En ese encuentro, agregó, varios jefes comunales también manifestaron su preocupación por las dificultades que existen para implementar programas educativos municipales debido a decisiones de algunas jefaturas distritales. En ese sentido, Quintana consideró que las políticas públicas vinculadas con la educación deben desarrollarse de manera articulada, sin distinciones partidarias.