Francia y España exponen sus credenciales en la semifinal más esperada del Mundial

Antes de que la pelota empezar a rodar en suelo norteamericano, justo en la previa del Mundial más multitudinario de la historia del fútbol, dos de los candidatos a disputar el duelo decisivo del 19 de julio en Nueva Jersey eran Francia y España.

El sorteo, a fin de cuentas, los puso en el mismo cuadro de la llave y las potencias europeas se enfrentarán el martes a las 16 (hora de Argentina) en Dallas. Será una final adelantada y, para la cátedra, el ganador se alzará con la corona de campeón en el MetLife Stadium.

Lo dijo el propio Thibaut Courtois, arquero de Bélgica que terminó lesionado y facilitó el triunfo español (2 a 1) el último viernes, ya que su reemplazante Senne Lammens cometió un error garrafal en el gol de Mikel Merino. “España puede ganar el Mundial, es un gran equipo y creo que el ganador de la semifinal con Francia será el campeón del mundo”, manifestó el número uno del Real Madrid.

En la misma línea se expresó Lamine Yamal, la joven figura de la Roja. “Desde que empezó el Mundial, todo el mundo esperaba este partido, tenía muchas ganas de que llegara. Somos las dos mejores selecciones del Mundial”, enfatizó el crack del Barcelona que el lunes cumplirá 19 años. Y les mojó la oreja al resto de los equipos que quedaban en carrera.

No obstante, Lionel Scaloni coincidió con la mirada de la estrella de la Selección que conduce Luis De la Fuente. “No escuché lo que dijo Lamine, pero claro que sí, es una final anticipada. Son dos grandes equipos y favoritos, y alguno de los dos quedará en el camino. Es la realidad, no me parece mal”, apuntó, relativizando cualquier sesgo polémico.

Cómo llegaron Francia y España

La realidad, más allá de las palabras, es que Francia y España mostraron ser superiores a sus rivales. Los galos llegaron a esta instancia después de vencer a Senegal (3 a 1), Irak (3 a 0), Noruega (4 a 1), Suecia (3 a 0), Paraguay (1 a 0) y Marruecos (2 a 0). Los ibéricos empataron con el sorprendente Cabo Verde (0 a 0) y luego derrotaron a Arabia Saudita (4 a 0), Uruguay (1 a 0), Austria (3 a 0), Portugal (1 a 0) y Bélgica (2 a 1). En principio, tuvo advarsarios más difíciles el subcampeón del mundo que el campeón de la Euro 2024.

Francia es temible, aunque Kylian Mbappé fue más prudente que Yamal. Quizá por su edad y recorrido. “Hasta que se demuestre lo contrario, no veo una copa dorada a mi lado, así que no es el equipo más fuerte. He sido campeón del mundo y subcampeón del mundo. Este equipo no lo es", dijo el delantero del Real Madrid. Aunque admitió que es el equipo que “tiene más potencial, con el que podemos proyectarnos más fácilmente".

Los números del conjunto que dirige Didier Deschamps, que está al frente de Les Bleus desde julio de 2012, son contundentes: de los 16 goles que marcó, la mitad los hizo Mbappé y el resto se los repartieron entre Dembelé (5), Barcola (2) y Doué. Sí, todos sus delanteros dejaron el sello en la red. Además, es el equipo que más grandes ocasiones generó (27) y el de mejor promedio de tiro al arco (7,8) por partido. Directo, de transiciones rápidas, con espacios es letal.

España tiene otro estilo. Es el conjunto con mayor posesión de pelota (65,8%), apenas detrás de Turquía (66%) que solo jugó 3 partidos. Tiene 598 pases acertados, a solo 13 de Argentina y está en el podio de los que más patea (6,7), cerca de Alemania (7, ya sin Mundial) y la mencionada Francia. Tiene menos goles (11) que Francia y a diferencia de su rival del martes, Mikel Oyazábal, su “9”, hizo 4 y el resto se repartió entre Yamal y tres volantes y un defensor: Merino (2), Axel Baena, Fabián Ruiz y Pedro Porro.

En cuanto al aspecto defensivo, España recién sufrió un gol tras 649 minutos, récord de Unai Simón que superó a Walter Zenga, arquero de Italia en 1990. Los franceses solo recibieron 2 impactos. Mike Maignan fue garantía casi todas las veces que lo atacaron, que fueron muy pocas, por cierto.

"Es legítimo y justo pensar que vamos a trabajar para superar a Francia. Creo que ellos estarán igual de preocupados. No en vano hemos sido a única selección en el mundo que les ganó dos partidos consecutivos. Nosotros lo hemos hecho. Se va a enfrentar una grandísima selección con otra grandísima selección”, dijo De la Fuente.

Los dos antecedentes que remarca el entrenador nacido en Haro, La Rioja, tienen que ver con la Nations League 2025 y la Euro 2024, con sendas victorias por 5 a 4 y 2 a 1 para el conjunto español. Respecto a aquellos partidos, Francia creció colectivamente y es más explosivo. España tiene el mismo sentido y su funcionamiento, independientemente de sus figuras, depende más del aspecto grupal.

Será un gran mano a mano, sin dudas. Para los neutrales, espectacular. Mucho más, si tiene en cuenta el análisis de Iker Casillas, arquero campeón del mundo en 2010. "Me da que tanto Francia como España han jugado al 70% de su nivel. ¡El martes va a ser muy diferente! ¡Vaya partido se viene!", apuntó en su cuenta de X. Los amantes del fútbol, agradecidos.