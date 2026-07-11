sábado 11 de julio de 2026
11 de julio de 2026 - 15:24

Desesperada búsqueda de dos hermanitas de 6 y 4 años desaparecidas hace 10 días Bahía Blanca

Se trata de Isabella Francesca y Aixa Rebeca Aranda. Su padre denunció que se las llevó su madre, quien después cortó toda comunicación. Habrían sido vistas en Misiones.

Isabella Francesca y Aixa Rebeca Aranda, las nenas desaparecidas.

Isabella Francesca y Aixa Rebeca Aranda, las nenas desaparecidas.

Facebook.

Las autoridades continúan por estas horas la desesperada búsqueda de Isabella Francesca y Aixa Rebeca Aranda. Las hermanas de 6 y 4 años desparecidas hace diez días en Pedro Luro, una localidad cercana a Bahía Blanca.

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La desaparición de las niñas fue reportada por su padre, quien denunció que perdió el contacto con ellas el 3 de julio. El hombre indicó que la madre, Erica Analía Villalba, se habría llevado a las menores, tras lo cual desactivó sus redes sociales y cerró su cuenta de WhatsApp, además de no responder llamadas telefónicas.

El caso es investigado por personal de la Estación de Policía Comunal Villarino Segunda-Pedro Luro y la Comisaría de la Mujer y la Familia de Villarino, con la colaboración de la DDI Bahía Blanca.

Según informaron fuentes oficiales citadas por el diario bahiense La Nueva, existirían indicios de que las menores podrían encontrarse en la provincia de Misiones, en una zona cercana a la frontera.

"Actualmente se está trabajando de manera articulada con organismos nacionales e internacionales para determinar si las niñas habrían salido del territorio argentino", señalaron esas fuentes.

También se habría establecido que junto a la madre y las pequeñas se encontraría la abuela de las menores y un hombre, cuya identidad no trascendió.

La ONG Missing Children también está ayudando en la búsqueda, utilizando sus redes sociales para difundir las imágenes de las menores e intentar hallarlas.

"Seguimos trabajando y procurando dar con las niñas. Por el momento no surgieron novedades", sostuvo la presidenta de la entidad, Ana Rosa Llobet.

Cabe recordar que cualquier información se puede brindar al número de la organización, al 911 o en la comisaría más cercana.Des

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