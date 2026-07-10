La "invasión biológica" que genera pérdidas millonarias en el campo: la amenaza del jabalí

Un informe de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) advierte sobre la expansión del jabalí en la zona central del país, a la que definió como una de las especies más invasoras del planeta. En esa línea, el trabajo precisa que estos animales "arrasan cultivos e instalaciones, transmiten enfermedades al ganado, con pérdidas estimadas en 1.600 millones de dólares anuales ", y subraya que "sin coordinación entre provincias, la expansión no tiene freno".

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El jabalí europeo fue introducido en la Argentina a principios del siglo XX para la caza deportiva. Sin depredadores naturales , se expandió por casi todo el país. Según indica la publicación de SLT-FAUBA , "se convirtió en una de las especies exóticas más nocivas" y advierte que, si bien controlarlo es posible - como ocurrió en el Parque Nacional El Palmar - "sin frigoríficos habilitados ni un plan federal de manejo, sus poblaciones seguirán creciendo sin límites".

En tanto, durante varias décadas, el jabalí estuvo bajo control, pero al ser una especie exótica sin depredadores naturales en estas tierras, las poblaciones fueron creciendo a una velocidad vertiginosa.

"Destruyen las instalaciones y arrasan con los cultivos. El daño que causan al agro es de unos 1.600 millones de dólares anuales, por lo que se lo considera plaga en varias provincias . Buenos Aires, por ejemplo, decretó la 'caza plaguicida' del jabalí ”, indica en el documento Francisco Pescio, docente de Producciones Animales Alternativas en la FAUBA.

Triquinosis, hepatitis y peste porcina

Los jabalíes son, además, una fuente de enfermedades que atenta contra el ganado porcino controlado en áreas productivas, ya que transmiten enfermedades como triquinosis, hepatitis y peste porcina a los cerdos domésticos.

“Como no existe la producción formal, esta carne proviene de la faena clandestina. El consumidor no tiene forma de saber qué está comiendo ni qué riesgos corre. Algunos cazan jabalíes y elaboran conservas, fiambres y chacinados. Estos productos llegan a ferias y restaurantes sin controles sanitarios ni verificación de triquinosis”, remarca Pescio.

En tanto, para habilitar un consumo seguro de carne de jabalí, debería ingresar a la cadena formal. “Para poder consumirlo con seguridad, hace falta algo que hoy no existe: frigoríficos habilitados. Es el único eslabón que puede garantizar la cadena de frío y los controles sanitarios”, señala el especialista.

Ante el avance de la especie como "invasión biológica", el consumo de carne de jabalí sería una salida productiva al problema. No obstante, la habilitación de frigoríficos es costosa y compleja. Desde la FAUBA agregan que "dado que los privados que existían ya no pueden afrontarlo, el Estado debería habilitar frigoríficos para faenar jabalíes a nivel municipal, provincial y nacional".

Pescio apunta: “El último establecimiento cerró en 2019. Sin ellos no hay incentivos económicos para los cazadores, y sin cazadores registrados no hay control de la especie. Sin embargo, hay casos que demuestran que, con voluntad y coordinación, el problema tiene alguna solución”.

Sin límites

Las manadas de jabalíes no reconocen los límites provinciales. Al no existir un plan federal de manejo, las poblaciones crecen en zonas donde no se los caza y luego cruzan los límites hacia donde la presión de caza es menor. Así, los problemas que surgen de esta invasión biológica nunca se acaban.

“Para romper ese círculo y generar estrategias de control exitosas, es clave que haya una decisión política y que las provincias y la Nación trabajen en conjunto. Además, es fundamental mejorar el marco científico en el tema, básicamente a través de fortalecer a las universidades nacionales, al INTA, al CONICET y a otras instituciones capaces de asesorar a los tomadores de decisiones”, remarca Pescio. Y advierte: "No estamos en el mejor momento institucional para enfrentar este tipo de problemas. Entonces, ¿hacia dónde pienso que vamos? Vamos hacia un crecimiento explosivo del jabalí".

Fuente: Agencia DIB