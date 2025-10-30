jueves 30 de octubre de 2025
30 de octubre de 2025 - 14:03

Falleció Benicio, el chico de 8 años al que se le había caído un arco de handball en la cabeza

El hecho sucedió en Quilmes cuando el nene, jugador de básquet infantil, había terminado su entrenamiento. Mientras jugaba con sus amigos, se trepó al arco y éste se le vino encima. Estaba con muerte cerebral desde el martes por la noche.

Por Agencia DIB
El microestadio del Club Argentino de Quilmes.&nbsp;

El microestadio del Club Argentino de Quilmes. 

Hecho en Quilmes

El Club Atlético Argentino de Quilmes comunicó que Benicio Farji, el chico de 8 años que se encontraba internado con muerte cerebral luego de que se le haya caído un arco de handball en la cabeza, falleció este jueves.

Más noticias
El niño accidentado en Quilmes se encuentra internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.

Quilmes: un chico de 8 años con muerte cerebral por la caída de un arco de handball
La antigua textil fue recuperada como espacio productivo hace más de una década

La Bernalesa amplía su horizonte y el parque industrial suma tecnología e innovación

En un texto difundido en sus redes sociales, el Club Atlético Argentino de Quilmes “comunica a sus asociados el lamentable fallecimiento del joven Benicio Farji, integrante de nuestro plantel de básquet infantil, en el día de la fecha”.

Embed

Agregaron que “se extiende el cese de actividades hasta el lunes 3 de noviembre inclusive”.

“Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, expresando nuestras más sinceras condolencias por la irreparable pérdida de Benicio”, cerraron desde el club.

En tanto, el Colegio Nazaret, al que asistía el chico, dispuso un día de duelo y manifestó su acompañamiento a la familia y a la comunidad educativa.

Tragedia

El accidente ocurrió el martes por la noche, cuando Benicio, jugador de básquet infantil en el Argentino de Quilmes, había concluido el entrenamiento y jugaba con sus amigos. En esa circunstancia, se trepó a un arco de handball, que no estaba amurado al suelo, se le vino encima y le golpeó la cabeza.

El chico fue ingresado en el Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes con un traumatismo craneoencefálico severo, hemorragia otorrino-faríngea y paro cardiorrespiratorio. Cuando lo estabilizaron, fue trasladado al hospital El Cruce de Florencio Varela. Allí el pequeño fue sometido a una cirugía de urgencia.

Benicio permanecía desde ese momento con muerte cerebral, y finalmente falleció este jueves por la mañana.

Temas
Ver más

Quilmes: un chico de 8 años con muerte cerebral por la caída de un arco de handball

La Bernalesa amplía su horizonte y el parque industrial suma tecnología e innovación

Rige la ley que prohíbe cortar la luz, gas y agua a hospitales, escuelas y clubes

Villa Gesell: parientes y vecinos de los fallecidos en el derrumbe del Dubrovnik marcharon para reclamar justicia

Residencias: la Provincia sumará 2010 profesionales sanitarios

Ezeiza: el joven hallado en un arroyo murió ahogado, según la autopsia

Lowrdez reapareció en público y defendió a García Gómez: "Nos estábamos revinculando"

Netflix anunció el estreno del documental sobre el crimen de Fernando Báez Sosa

A un año del derrumbe del hotel Dubrovnik en Villa Gesell: el dolor por las víctimas y un pedido de justicia

Oficializan el cronograma de pago para los estatales bonaerenses

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La importancia del club de barrio en la vida social. 

Rige la ley que prohíbe cortar la luz, gas y agua a hospitales, escuelas y clubes

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La vosoritida actúa sobre la causa molecular del enanismo y ya está disponible comercialmente.

Vosoritida: llega a Argentina la primera medicación para tratar la acondroplasia

Por  Agencia DIB