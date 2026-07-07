Expensas: la morosidad bajó al 17% en 2026, aunque sigue en niveles altos

La morosidad en el pago de expensas registró una leve baja durante los primeros cinco meses de 2026 y se ubicó en torno al 17%, un punto porcentual menos que en igual período del año pasado, de acuerdo a un estudio de la plataforma especializada Octavo Piso.
De todos modos, el incumplimiento continúa siendo uno de los principales problemas para la administración de consorcios y barrios cerrados, especialmente en estos últimos, donde los niveles de deuda son más elevados. Las consecuencias de este atraso se refleja en deterioro de los lugares comunes y en el aumento de juicios.
La morosidad, algo mejor que en 2025
El informe de Octavo Piso -que reproduce la agencia NA- mostró que la morosidad promedio descendió al 17%, frente al 18% registrado durante 2025, resultado de un relevamiento realizaron entre más de 200 mil unidades funcionales, entre enero y mayo de 2026.
En mayo, la morosidad general fue del 16,56%, el porcentaje más bajo del año. La evolución mensual reflejó una relativa estabilidad, con un pico del 17,70% en febrero y una reducción progresiva en marzo (16,83%), abril (16,80%) y mayo (16,56%).
Durante los primeros cinco meses de 2026, los barrios cerrados registraron una morosidad promedio del 17,76%, mientras que en los edificios el indicador fue del 16,76%. La tendencia se mantuvo en mayo, cuando el incumplimiento alcanzó el 17,28% en los countries y el 16,32% en los edificios.
Los resultados muestran un cambio respecto de 2025, cuando los edificios presentaban niveles de mora levemente superiores a los barrios cerrados. El promedio anual del año pasado había sido del 18,09% para edificios y del 17,87% para barrios privados.
Fuente: Agencia DIB