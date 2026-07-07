martes 07 de julio de 2026
7 de julio de 2026 - 10:35

Expensas: la morosidad bajó al 17% en 2026, aunque sigue en niveles altos

El incumplimiento en el pago de expensas es mayor en los barrios privados que en consorcios. La morosidad mejoró con relación al 2025, cuando superaba el 18%.

Por Agencia DIB
En los consorcios de edificios la mora en el pago de expensas es menor que en los barrios privados.

En los consorcios de edificios la mora en el pago de expensas es menor que en los barrios privados.

La morosidad en el pago de expensas registró una leve baja durante los primeros cinco meses de 2026 y se ubicó en torno al 17%, un punto porcentual menos que en igual período del año pasado, de acuerdo a un estudio de la plataforma especializada Octavo Piso.

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De todos modos, el incumplimiento continúa siendo uno de los principales problemas para la administración de consorcios y barrios cerrados, especialmente en estos últimos, donde los niveles de deuda son más elevados. Las consecuencias de este atraso se refleja en deterioro de los lugares comunes y en el aumento de juicios.

La morosidad, algo mejor que en 2025

El informe de Octavo Piso -que reproduce la agencia NA- mostró que la morosidad promedio descendió al 17%, frente al 18% registrado durante 2025, resultado de un relevamiento realizaron entre más de 200 mil unidades funcionales, entre enero y mayo de 2026.

En mayo, la morosidad general fue del 16,56%, el porcentaje más bajo del año. La evolución mensual reflejó una relativa estabilidad, con un pico del 17,70% en febrero y una reducción progresiva en marzo (16,83%), abril (16,80%) y mayo (16,56%).

Durante los primeros cinco meses de 2026, los barrios cerrados registraron una morosidad promedio del 17,76%, mientras que en los edificios el indicador fue del 16,76%. La tendencia se mantuvo en mayo, cuando el incumplimiento alcanzó el 17,28% en los countries y el 16,32% en los edificios.

Los resultados muestran un cambio respecto de 2025, cuando los edificios presentaban niveles de mora levemente superiores a los barrios cerrados. El promedio anual del año pasado había sido del 18,09% para edificios y del 17,87% para barrios privados.

Fuente: Agencia DIB

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