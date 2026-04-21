martes 21 de abril de 2026
21 de abril de 2026 - 14:28

Evacuaron oficinas y viviendas del centro de Mar del Plata por una falsa amenaza de bomba

El operativo se inició por un artefacto sospechoso en un local de telefonía de San Luis entre Rivadavia y San Martín.

Por Agencia DIB
La amenaza de bomba obligó a cerrar la zona del centro de Mar del Plata.

La amenaza de bomba obligó a cerrar la zona del centro de Mar del Plata.

La Capital
El artefacto sospechoso que luego se comprobó que era inofensivo.

El artefacto sospechoso que luego se comprobó que era inofensivo.

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Un operativo de seguridad por una amenaza de bomba paralizó este martes el centro de Mar del Plata. La amenaza, que se comprobó que era una falsa alarma, tuvo lugar en un comercio de telefonía móvil ubicado sobre San Luis, entre Rivadavia y San Martín, en la ciudad balnearia. La zona fue cerrada al tránsito y se evacuaron tanto el local como viviendas y comercios linderos.

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La alerta se activó ante la presencia de un artefacto sospechoso en el interior de las oficinas de Claro, lo que motivó la rápida intervención policial. Se estableció un perímetro de seguridad, se interrumpió el tránsito y se ordenó la evacuación preventiva de toda la cuadra.

Una mina dorada

Según medios locales, en el lugar trabajaron Defensa Civil y personal especializado en explosivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, que llevó adelante las tareas de inspección bajo estrictos protocolos.

Los especialistas hallaron un artefacto similar a una mina marina de color dorado de forma esférica con caños salientes en la puerta del edificio. Tras las primeras evaluaciones indicaron que se trata de una réplica histórica hecha con materiales artísticos.

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El artefacto sospechoso que luego se comprobó que era inofensivo.

El artefacto sospechoso que luego se comprobó que era inofensivo.

Las autoridades investigan el origen del objeto, que fue dejado cerca de las 7.30.

Una vez finalizadas las pericias, la zona fue liberada y se permitió el regreso de vecinos y comerciantes, mientras el local permaneció cerrado durante el desarrollo del procedimiento.

Fuente: Agencia DIB

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