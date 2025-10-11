Estudiantes de La Plata inauguró la Universidad del Deporte

Juan Sebastián Verón en el lanzamiento de la Universidad del Deporte en Estudiantes de La Plata.

El Estadio UNO fue el escenario del acto inaugural de la Universidad del Deporte ; un hecho histórico con el que Estudiantes de La Plata expandió los horizontes para los deportistas argentinos.

En el año 2007, River Plate sentó un antecedente al fundar su Instituto Universitario, que fue hasta esta fecha el único en estar vinculado con un club atlético.

El Pincha profundizó aquella apuesta por la educación y completó su propia oferta educativa, que ya contaba con los niveles de educación inicial, primaria, secundaria y terciaria. El grado universitario se consolidó con dos propuestas: una enfocada en gestión del deporte y otra en entrenamiento deportivo.

La jornada, conducida por Walter Queijeiro combinó entrevistas y charlas en vivo. Participaron la campeona olímpica Cecilia Carranza, el ex polista Eduardo Novillo Astrada, las Leonas Victoria y María José Granatto, el exbasquetbolista Juan Pipa Gutiérrez, el actor y streamer Teo D’Elía, y el Director Ejecutivo de la Asociación Argentina de Tenis, Gastón Brum.

IMG_2646-1024x683

También formaron parte del encuentro el secretario de Cultura y Educación de Estudiantes, Patricio Lorente, y el Coordinador de Educación y Deporte del club, Sebastián Turner, ambos impulsores del proyecto, junto a exdeportistas como Pablo Lugüercio y Sergio "Maravilla" Martínez, quienes reflexionaron sobre la importancia de planificar el futuro más allá de la carrera deportiva y de fortalecer la formación de los entrenadores como guías de las nuevas generaciones.

Los detalles de la Universidad del Deporte (UD)

El proyecto cobró forma gracias a la Fundación Universidad del Deporte, que preside el titular del club, Juan Sebastián Verón, y cuenta con la vicepresidencia de Mariano Bó, CEO del sponsor Saint-Gobain.

“Me parece que es un montón de energía y un montón de capacidades apuntadas en la dirección correcta”, refirió Juan Pedro “Pipa” Gutiérrez. El exbasquetbolista de la Selección será parte del Consejo Asesor de UD.

Por otra parte, la designada como Secretaria de Educación, Ana García Munitis, afirmó que habrá becas para garantizar la “veta social como siempre tuvo Estudiantes”, y que la sede tendrá lugar en City Bell, en las inmediaciones del country pincharrata.

d472a10f-869f-4488-b5b1-3d04f6e7f5c9

La campeona olímpica Cecilia Carranza también fue parte del acto de inauguración, donde destacó la importancia de tener deportistas con capacidades integrales. La regatista lo subrayó especialmente por su experiencia particular, tras haber sufrido una lesión que la dejó fuera de competitividad. “Es un hecho muy innovador”, enfatizó.

El cierre estuvo a cargo del presidente de la Fundación, Juan Sebastián Verón, y del vicepresidente, Mariano Bó, quienes destacaron la visión de construir un ecosistema que una los mundos deportivo, académico y empresarial. "Esa combinación entre la formación académica y la experiencia en la cancha es la que realmente transforma al deportista y a la persona", expresó Verón. "Este proyecto genera entusiasmo y empatía desde el inicio. Se apoya en la lógica académica del club, pero lo trasciende: no tiene techo. Las posibilidades que abre son infinitas", agregó Bó.

La Fundación Universidad del Deporte trabajará en la articulación de programas académicos, becas, formación profesional, investigación y proyectos sociales con fuerte impacto comunitario, consolidando así un espacio que busca transformar el futuro del deporte argentino desde la educación y la innovación.

Seguir un legado

La inauguración de la fundación fue precedida por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, un ídolo para la hinchada de Estudiantes de La Plata, y el pesar por su partida también se coló en la celebración.

“Cuando se van figuras como la de él, aparece todo un aprendizaje”, respondió Carranza al ser consultada por la muerte del exentrenador. Munitis, por su parte, destacó que esa generación de jugadores dejó un legado estrechamente “vinculado a la educación”, poniendo también como ejemplo al exenttenador Carlos Bilardo. Finalmente, el “Pipa” Gutiérrez manifestó su deseo de que “muchos lo podamos imitar”.