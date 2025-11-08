Escándalo en las elecciones universitarias: Franja Morada denunció "fraude" en Psicología

Las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) transcurrieron con normalidad, excepto en una de las facultades, la de Psicología , donde hubo denuncias cruzadas entre agrupaciones y un pedido de impugnación. Este sábado por la mañana la Universidad reconoció el triunfo de La Jauretche (peronistas) sobre la histórica conducción de la Franja Morada ( FM , radicales), pero estos últimos no se quedaron callados y elevaron una dura carta a la Junta Central de la UNLP donde denunciaron “fraude” y pidieron la nulidad de la votación. Además, en el texto implicaron a las autoridades de la Facultad en el presunto “complot” con la lista peronista .

Elecciones en la UNLP: Franja Morada retuvo la mayoría de los centros pero el peronismo dio el golpe en Psicología

La nota, firmada por Matías Terpolilli , el secretario general de Franja Morada en la UNLP, busca “denunciar irregularidades en el desarrollo de los comicios llevados a cabo los días 5, 6 y 7 del corriente en le mencionada unidad académica”.

En el texto, Terpolilli afirma que “hemos observado una conducta repudiable durante el proceso electoral por quienes conducen la facultad (autoridades) en complot con la agrupación estudiantil ‘La Jauretche’ teniendo como consecuencia la realización de fraude , que a continuación describo: alumnos que en el padrón figuran como ‘no cumple’ , esto significa que votan solamente a centro de estudiantes , las autoridades de mesa (en complot con las autoridades de la facultad y la mencionada agrupación estudiantil) han manipulado la situación entregándole a los alumnos ‘sobre blanco ’ lo que significa que votan tanto a centro como a claustro y/o estudiantes que ‘no cumple’ pero pasado un determinado número de legajo los dejan votar con ‘sobre blanco’, produciéndose de esta manera el fraude”.

En resumen, se asegura en el texto que las autoridades de la Facultad permitieron sufragar con "sobre blanco" (que habilita a votar tanto al centro de estudiantes como al claustro) a "alumnos que en el padrón figuran como 'no cumple'", lo que significa que solo deberían votar por centro de estudiantes.

“Anulación total”

“Es por lo expuesto que me siento en la obligación de solicitar la anulación total de las elecciones estudiantiles desarrolladas en la Facultad de Psicología”, afirma el secretario general de Franja Morada. Agrega que elevará “la presenta a las autoridades de la Junta Electoral de la Facultad y de le Universidad”.

Terpolilli cierra: “Desde la Franja Morada Psicología expresamos total y absoluto repudio a estas prácticas que vulneran el proceso transparente y democrático”.

En otras facultades

En tanto, en la publicación de la carta en la página de Facebook de FM, se agrega: “Cabe destacar que muchas personas que hemos visto también son militantes de Medicina con tendencias políticas, principalmente de la agrupación ‘Remediar’, quienes forman parte del mismo grupo político que ‘La Jauretche’”.

“Esto es una situación sumamente grave que a miembros de la junta electoral que se encontraban en el aula de votación le hicimos esta observación y no tuvimos una respuesta. Es por esto que elevamos una nota a la universidad alertando esta situación y se tome con URGENCIA cartas en el asunto”, destacan.