Encontraron muerto a otro soldado del Ejército Argentino y ya suman seis los casos similares

Un soldado de 25 años del Ejército Argentino apareció muerto en su casa en Tartagal, Salta. Su mujer y su hijo estaban viviendo en otra ciudad.

EJERCITO

Un soldado de 25 años del Ejército Argentino fue hallado muertos en la ciudad de Tartagal, en Salta, lo que eleva a seis los casos similares en los últimos dos meses.

El nuevo fallecimiento se produjo el viernes por la mañana, o al menos el cuerpo del soldado fue encontrado ese día, según informó el diario El Tribuno.

Se trata de un efectivo del Regimiento de Infantería de Monte 28, que tenía una esposa y una hija pequeña.

El joven soldado no se había presentado a cumplir sus obligaciones, algo inusual, por lo que sus superiores enviaron a uniformados a su domicilio para averiguar qué ocurría.

Fueron ellos quienes constataron el fallecimiento, del que todavía se desconocen las circunstancias.

El Tribuno reunió testimonios de diferentes allegados al joven, que describieron que el hombre se había incorporado al Ejército siendo muy joven, alrededor de los 18 o 19 años, y era conocido en el barrio por su trato respetuoso y su vínculo cercano con su familia.

En cuanto a la esposa y su pequeña hija, el diario afirma que no se encontraban en la ciudad en los últimos meses, y detalló que tras enterarse de la muerte del joven, regresaron a Tartagal.

La investigación del caso quedó a cargo del fiscal penal Gonzalo Vega. En el domicilio intervino el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

Los casos previos

Con este caso, ya suman cinco los hechos similares en apenas dos meses. El primero fue el de Rodrigo Andrés Gómez, el efectivo hallado sin vida dentro de la Residencia Presidencial de Olivos, al cabo de una noche en la que había estado allí el presidente Javier Milei. Ese mismo día fue encontrado ahorcado con una sábana el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, en Santiago del Estero. Y apenas 24 horas después, el 17 de diciembre, fue encontrado sin vida el suboficial principal Juan Pereira, dentro del cuartel de la Guarnición del Ejército de Monte Caseros, en Corrientes. Otro episodio se dio en Mendoza, el 19 de diciembre: allí apareció muerto el soldado voluntario Facundo Gabriel Lima, quien se habría disparado con un arma que pertenecía a su padre, oficial del Servicio Penitenciario.

En este contexto, el ministro de Defensa, Carlos Presti, impulsó un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación para fortalecer la atención de estas problemáticas dentro de las Fuerzas Armadas. Entre las medidas adoptadas, se instruyó al Estado Mayor Conjunto para distribuir a todo el personal civil y militar un material audiovisual elaborado por especialistas en salud mental, con el objetivo de brindar herramientas para identificar y gestionar situaciones potencialmente graves.

Fuente: Agencia DIB.

