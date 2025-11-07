En Madariaga el ajuste llegó a las mascotas: cierra el Refugio Municipal de Animales

El refugio de animales municipal de General Madariaga sufre los efectos del ajuste.

Días atrás, el Municipio de General Madariaga fue noticia cuando se anunció la reducción salarial del jefe comunal y del resto de su gabinete , en medio de un plan de ajuste financiero. Esa medida también alcanza a otros ámbitos, y ahora se anunció la suspensión temporaria de la actividad en el Refugio Municipal de Animales .

El intendente de General Madariaga y su gabinete decidieron recortar sus sueldos

A través de un comunicado reproducido por El Mensajero de la Costa , se informó que en un plazo de 30 días el refugio dejará de funcionar con el objetivo de “poder seguir manteniendo la prestación de los servicios más esenciales”.

En este momento en el predio conviven cerca de un centenar de animales que fueron cuidados, alimentados y socializados gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y la organización Provida. Desde ahora, todos ellos necesitan con urgencia una familia que los adopte .

“Hoy es el momento de que todos ellos encuentren un nuevo hogar”, expresaron desde la comuna, e invitaron a la comunidad a sumarse a la campaña de adopción.

Quienes estén interesados pueden acercarse de lunes a sábados al refugio o contactarse vía WhatsApp al 2254-620491.

Sin castraciones

También se suspendieron temporalmente los turnos para castraciones gratuitas, aunque se aclaró que se respetarán aquellos que ya fueron otorgados.

La medida afecta directamente las políticas públicas de tenencia responsable y control poblacional de animales en situación de calle. Hay preocupación entre proteccionistas y vecinos, que aseguran que el refugio es una herramienta clave para el bienestar animal.

Al mismo tiempo refleja el fuerte impacto de la crisis económica nacional en la gestión municipal. Hace una semana, el el intendente local Carlos Esteban Santoto y los integrantes de su gabinete anunciaron una “reducción temporal” en sus haberes salariales.