En Luján, "Avanzá sin ruido": compactaron 508 caños de escape antirreglamentarios

Luján y su batalla contra los ruidos molestos. El Civismo

El Municipio de Luján compactó con maquinaria pesada 508 caños de escapes antirreglamentarios de motocicletas retenidas en operativos de control vehicular por causar ruidos molestos. Esta medida forma parte de la propuesta “Avanzá Sin Ruido” y el Plan “Luján Alerta 24”, informó El Civismo.

Multas y castigos La Ley Provincial N° 13.927, en su artículo 48, establece que tanto los ciclomotores como las motocicletas deben llevar "equipamiento silenciador de escape y ruidos de acuerdo al motor y a la cilindrada del rodado”.

A su vez, la Ley Nacional N° 24.449, en su artículo 33, establece sanciones por producir o generar ruidos molestos en autos, ya que los caños de escape libres y/ o sin silenciadores son objetos generadores de ruidos que producen malestar en la comunidad y no cumplen con la normativa vigente.

En la provincia de Buenos Aires, las multas por caños de escape antirreglamentarios pueden llegar hasta un monto de $1.807.000. También puede haber sanciones adicionales como el decomiso de la moto y quita de puntos en la licencia de conducir. Se considera que el máximo permitido de ruido ronda los 89 decibeles.

Para compartir en redes







