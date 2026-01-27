martes 27 de enero de 2026
27 de enero de 2026 - 11:06

En Luján, "Avanzá sin ruido": compactaron 508 caños de escape antirreglamentarios

Los escapes prohibidos fueron retenidos en operativos de control vehicular en Luján. En la provincia de Buenos Aires las multas pueden llegar hasta $1.807.000.

Por Agencia DIB
Luján y su batalla contra los ruidos molestos.

El Civismo

El Municipio de Luján compactó con maquinaria pesada 508 caños de escapes antirreglamentarios de motocicletas retenidas en operativos de control vehicular por causar ruidos molestos. Esta medida forma parte de la propuesta “Avanzá Sin Ruido” y el Plan “Luján Alerta 24”, informó El Civismo.

El doctor Amir Khalil es conocido en el mundo como el veterinario de guerra. Tuvo a cargo la evaluación de los animales del ex Zoológico de Luján.

Una ONG al rescate de los animales del ex Zoológico de Luján
Carlos Keen, un oasis verde en el partido de Luján.

Carlos Keen, el Pueblo Turístico de Luján donde la mesa está servida

Multas y castigos

La Ley Provincial N° 13.927, en su artículo 48, establece que tanto los ciclomotores como las motocicletas deben llevar "equipamiento silenciador de escape y ruidos de acuerdo al motor y a la cilindrada del rodado”.

A su vez, la Ley Nacional N° 24.449, en su artículo 33, establece sanciones por producir o generar ruidos molestos en autos, ya que los caños de escape libres y/ o sin silenciadores son objetos generadores de ruidos que producen malestar en la comunidad y no cumplen con la normativa vigente.

En la provincia de Buenos Aires, las multas por caños de escape antirreglamentarios pueden llegar hasta un monto de $1.807.000. También puede haber sanciones adicionales como el decomiso de la moto y quita de puntos en la licencia de conducir. Se considera que el máximo permitido de ruido ronda los 89 decibeles.

Continúa el calor sofocante en gran parte del país.

Casi toda la provincia de Buenos Aires continúa bajo alertas por las elevadas temperaturas

