En la cárcel de San Nicolás, más de 400 internos iniciaron el ciclo lectivo

Más de 400 personas privadas de libertad alojadas en la cárcel bonaerense de San Nicolás iniciaron formalmente el ciclo lectivo 2026 luego de la realización de una ceremonia. El acto tuvo lugar en la Unidad 3 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y contó con el apoyo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

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La matrícula en los niveles de educación formal para este año en la Unidad 3 alcanza la cifra de 408 alumnos: 137 en la Primaria, 192 en la Secundaria y 79 en el Terciario.

El acto de inicio del ciclo lectivo contó con la presencia de las autoridades de la Escuela de Educación Primaria de Adultos (EEPA) N° 701 “Paulo Freire”, encabezadas por su directora Emilse Sayago; del Centro de Enseñanza de Nivel Secundario N° 457 “Esperanza”, representado por su director Juan Pablo Tento; y de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social, con la participación de su director Hugo Pellini.

En este proceso, se destacó el trabajo del gabinete pedagógico, coordinado por Paola Albornoz, junto a Belén Kerbel, Lorena Pereyra y el acompañamiento del personal de seguridad Pablo Monzón y Hernán Parodi.

“La educación en contexto de encierro constituye una herramienta central para garantizar derechos, promoviendo la formación integral y el desarrollo personal de las personas privadas de libertad, con vistas a su inclusión progresiva en la sociedad”, se informó en un comunicado.

Estas acciones son acompañadas por la jefatura de la Unidad 3, a cargo de Omar Aguirre, junto a la subdirectora de Inclusión Cecilia Acosta, el jefe de Vigilancia y Tratamiento Iván Arregui y la jefa de Tratamiento Inés Barón, quienes impulsan una línea de trabajo orientada a fortalecer la educación, la convivencia y el respeto mutuo dentro del establecimiento.

Fuente: Agencia DIB