martes 20 de enero de 2026
20 de enero de 2026 - 09:31

El tránsito de autos a la costa atlántica cayó 7,2% la primera quincena de enero

Según datos de la Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), bajó un 7,2% el tránsito por Ruta 2 hacia la costa. “Es menos turismo”, dijo Pablo Cereani.

Por Agencia DIB
Un control en una ruta a la costa atlántica.&nbsp;

Un control en una ruta a la costa atlántica. 

Un relevamiento de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), la empresa que administra los peajes de la Ruta 2, indicó que al menos en la primera quincena de enero hubo una disminución de la cantidad de autos que circularon hacia la Costa Atlántica.

Más noticias
el joven que volco con un cuatriciclo en villa gesell fue trasladado a la plata

El joven que volcó con un cuatriciclo en Villa Gesell fue trasladado a La Plata
El atleta olímpico Germán Chiaraviglio y el salto con garrocha en Pinamar.

La Playa Olímpica en las arenas de la Costa Atlántica bonaerense

Según datos oficiales que dio a conocer Pablo Cereani, el tránsito hacia la Costa cayó 7,2% interanual durante la primera quincena de enero, lo que equivale a más de 100 mil vehículos menos circulando por los principales corredores turísticos en comparación con el mismo período de 2025.

“Menos autos en la ruta significa menos turismo, menos consumo y menos trabajo en uno de los principales motores económicos del verano. Aunque intenten esconderlo, el rumbo de ajuste del Gobierno golpea directamente la temporada y la economía regional”, escribió en la red social X el gerente general de Aubasa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ceriani_pablo/status/2013309875879629070&partner=&hide_thread=false

Este dato refuerza lo que ya muestran otros indicadores, como los que dio el Gobierno de Axel Kicillof: en los primeros doce días del año, el número de turistas cayó un 2,4% -unos 90 mil menos que en 2025- y un 9% si se lo comparó con 2024, lo que implicó 350 mil visitantes menos.

Temas
Ver más

El joven que volcó con un cuatriciclo en Villa Gesell fue trasladado a La Plata

La Playa Olímpica en las arenas de la Costa Atlántica bonaerense

Campaña "Salvá Tu Piel": este verano podés chequear tus lunares en la costa

Reclaman desde EE.UU. el cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata

La Anmat dispuso la baja de habilitación de 54 droguerías en todo el país

El abogado del padre de Bastián afirmó que es "un disparate" que el hombre esté imputado

Subsidios para luz y gas: quiénes no podrán acceder al beneficio en 2026

Combo letal: un niño en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando

Bastian Jerez fue operado nuevamente: su estado es delicado y permanece en terapia intensiva

Final feliz para un carpincho que apareció en el Aeroparque Jorge Newbery

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Novedades sobre la tarifa de gas.

Subsidios para luz y gas: quiénes no podrán acceder al beneficio en 2026

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La fotografía de la inmobiliaria marplatense donde se veía el cuadro cuestionado.

Reclaman desde EE.UU. el cuadro robado por los nazis que apareció en Mar del Plata