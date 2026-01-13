Más polémica en Bahía Blanca: la Cooperadora del Hospital Penna insiste con que la AFA no transfirió todo el dinero

Nuevo capítulo en el cruce de acusaciones y comunicados que tiene como protagonistas a la Cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca , a la dirección del hospital y a la Asociación del Fútbol Argentino .

Kicillof reúne su núcleo duro en Gesell, con la pelea contra Máximo en el PJ al tope de la agenda

En discusión: la donación comprometida a partir de un partido de fútbol entre las selecciones mayor y Sub 20, organizado a beneficio del hospital después de la trágica inundación que sufrió Bahía Blanca el año pasado.

En las últimas horas, dos comunicados oficiales expusieron una grieta interna entre la conducción del Hospital Penna y su propia Cooperadora respecto del manejo del dinero por parte de la AFA , retoma el tema este martes el diario La Nueva .

Como informó la agencia DIB el lunes , a través de un comunicado conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires , la Dirección del Hospital Penna intentó cerrar la controversia. Según el documento, la institución recibió transferencias por un total de $ 584.228.975,54, dinero ya destinado a diversas áreas como quirófano, neonatología y refacciones generales. La Dirección aclaró que la diferencia entre el "monto total" anunciado y el dinero efectivo se debe a que parte de la donación correspondía a servicios logísticos (policía, sonido, pantallas y plataforma de venta de entradas) que los proveedores no cobraron a la AFA. "Entendemos que dicha situación está completamente saldada", afirmaron desde el hospital, agradeciendo la colaboración para la reconstrucción de la ciudad.

Sin embargo, ahora la Asociación Cooperadora del Hospital Penna salió al cruce de ese "comunicado oficial". En el texto, desmiente de forma tajante a la AFA y sostiene que existe una brecha millonaria sin explicar.

Se consigna, el Secretario General de la AFA, Cristian Malaspina, dejó claro en una conferencia de prensa el 16 de abril que el monto a transferir era de $ 701.220.000. La cooperadora asegura que esos fondos "nunca llegaron en su totalidad" y calificaron de "real" la preocupación por el destino del dinero faltante. Mientras el hospital se muestra satisfecho con los $ 584 millones recibidos y rendidos en expedientes técnicos, la cooperadora reclama el cumplimiento de los $ 701 millones mencionados originalmente por la dirigencia del fútbol.

Los cruces entre el Hospital Penna, la Cooperadora y la AFA

Tal como publicó DIB, durante el fin de semana la titular de la cooperadora del hospital, María del Carmen Martí, manifestó a medios nacionales que desde la AFA les habían dicho que les iban a enviar $ 701 millones. "Recibimos 593 millones; no sabemos qué pasó".

Este lunes, bajo el título “otra mentira más”, la AFA expresó mediante un comunicado “su repudio absoluto a la campaña mediática de difamación que llevan adelante algunos medios de comunicación y refleja aquí el comunicado oficial realizado en el día de la fecha por la Dirección del Hospital Penna de Bahía Blanca, en donde deja expresamente claro que el dinero recaudado de manera benéfica fue girado en tiempo y forma por la asociación”.

En tanto, de acuerdo con el comunicado del Penna, “en virtud del acontecimiento público que se conoció este fin de semana, la Dirección del Hospital José M. Penna informa que como resultado del partido realizado por la selección de fútbol mayor de nuestro país en el marco de la campaña solidaria ‘Juntos por Bahía’, recibió transferencias de distintos montos, en distintos tiempos, intermediadas por la Cooperadora de este hospital. El monto total fue informado oportunamente y luego comunicado a través de la conferencia de prensa que se realizó en nuestra ciudad al momento de la entrega”.

Fuente: Agencia DIB