El tiempo: alerta por tormentas y fuertes vientos para 14 provincias

Las alertas naranjas del SMN alcanzarán este viernes a zonas de San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con posibles cumulados de precipitaciones de entre 50 y 100 mm y ráfagas de viento ≥ a 90 km/h. Otros sectores de estas provincias y de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Mendoza y San Juan estarán bajo alerta de nivel amarillo.
En tanto, si bien las lluvias llegarán el sábado a la provincia de Buenos Aires, el SMN recomendó mantenerse al tanto de las novedades y avisos a corto plazo, ya que las precipitaciones podrían adelantarse a las próximas horas.
¿Qué implican las alertas?
Los niveles de alerta que emite el SMN ante fenómenos climáticos adversos referidos a tormentas, lluvias, nevadas, vientos fuertes y viento Zonda implican ciertas recomendaciones y medidas de prevención, de acuerdo a la severidad que podrían alcanzar los mismos.
Nivel naranja - Preparate
Advierte sobre el desarrollo de "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".
1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
2- Salí solo si es necesario.
3- No saques la basura.
4- Limpiá desagües y sumideros.
5- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
6- Conducí con precaución.
7- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
8- No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad.
9- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Carga los celulares con anticipación.
10- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.
Nivel amarillo - Informate
Hace referencia a la ocurrencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".