viernes 09 de enero de 2026
8 de enero de 2026 - 22:05

El tiempo: alerta por tormentas y fuertes vientos para 14 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de nivel naranja y amarillo por eventos climáticos severos.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Se vienen días de fuertes tormentas en la provincia de Buenos Aires.

La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas de nivel amarillo y naranja por tormentas para catorce provincias argentinas, donde se desarrollarán eventos climáticos de variada intensidad.

"El ingreso de un sistema de baja presión en altura desde el Pacífico provocará tormentas de variada intensidad en el centro del país", anunció el organismo.

Las alertas naranjas del SMN alcanzarán este viernes a zonas de San Luis, La Rioja, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con posibles cumulados de precipitaciones de entre 50 y 100 mm y ráfagas de viento ≥ a 90 km/h. Otros sectores de estas provincias y de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Mendoza y San Juan estarán bajo alerta de nivel amarillo.

En tanto, si bien las lluvias llegarán el sábado a la provincia de Buenos Aires, el SMN recomendó mantenerse al tanto de las novedades y avisos a corto plazo, ya que las precipitaciones podrían adelantarse a las próximas horas.

¿Qué implican las alertas?

Los niveles de alerta que emite el SMN ante fenómenos climáticos adversos referidos a tormentas, lluvias, nevadas, vientos fuertes y viento Zonda implican ciertas recomendaciones y medidas de prevención, de acuerdo a la severidad que podrían alcanzar los mismos.

Nivel naranja - Preparate

Advierte sobre el desarrollo de "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

1- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.

2- Salí solo si es necesario.

3- No saques la basura.

4- Limpiá desagües y sumideros.

5- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.

6- Conducí con precaución.

7- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

8- No te acerques a cables, postes o carteles con electricidad.

9- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Carga los celulares con anticipación.

10- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.

Llegan las tormentas.

Nivel amarillo - Informate

Hace referencia a la ocurrencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

1- Evitá salir.

2- No saques la basura.

3- Limpiá desagües y sumideros.

4- Alejate de zonas inundables.

5- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Fuente: Agencia DIB

