El SMN hará un paro "con apagón" el viernes y el INTI sigue en alerta

Trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizarán este viernes un " apagón informativo " en protesta por los 140 despidos que se produjeron en el organismo . La medida implicará la suspensión total de la información sobre pronósticos y alertas oficiales , generando un impacto en la información en general e impactarán en los vuelos de esa jornada.

Desvincularon a 140 trabajadores del SMN y habrá un paro que podría paralizar el tráfico aéreo

La protesta se da en medio de una serie de conflictos que enfrenta el Gobierno de Javier Milei por recortes de personal, y que tiene también en el centro de la escena al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que pretende avanzar con más de 700 despidos.

Según informaron desde el SMN, el cese de actividades o el "apagón" como lo denominaron los mismos trabajadores, se producirá este viernes 24 de abril y no habrá ningún tipo de información durante siete horas. El apagón informativo será de 5 a 12. Y esto afectará la publicación de datos sobre el clima y pronósticos en todos los canales habituales del organismo.

También, en este viernes, se verá afectada la actividad aérea si datos meteorológicos, ya que sin información oficial ningún profesional aeronáutico a cargo de una planificación firmara un plan de vuelo.

El recorte, que según las autoridades nacionales tiene que ver con una “modernización”, golpean la mayoría de las estaciones del país, 26 de las cuales están ubicadas en la provincia de Buenos Aires. Como informó Agencia DIB, varios de los despidos de esta etapa están vinculados con personal del interior. Localidades del Gran Buenos Aires como Pilar, La Plata o Morón perderán trabajadores, al igual que otras estaciones del interior como Dolores, Tres Arroyos, Trenque Lauquen, Pigüé, Olavarría, Bolívar y 9 de Julio.

En términos concretos, los observadores son quienes recopilan los datos que permiten anticipar cuándo se producirán lluvias, tormentas, nevadas, ventiscas o períodos de calor extremo, información clave tanto para la población como para sectores económicos especialmente vulnerables a las condiciones climáticas.

Alerta en el INTI

Las autoridades del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) anunciaron “despidos masivos”, luego de que el presidente del organismo, Miguel Romero, confirmara que, desde el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado comandado por Federico Sturzenegger, solicitan “una nueva estructura” y la “desvinculación de más de 700 agentes”.

“La cantidad de bajas que se pide desde el Ministerio de Sturzenegger es muy superior a los 700 despidos que se están comentando, incluso ese número podría solo representar la mitad de lo que le exigen desde el Gobierno Nacional”, manifestaron desde un comunicado.

Actualmente el INTI tiene 2300 trabajadores. Sturzenegger presiona, y se está imponiendo, para vaciarlo definitivamente, contra cierta resistencia del presidente del organismo, Romero, que es un funcionario que responde a Luis “Toto” Caputo y al secretario de Industria, Pablo Lavigne.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei, se desvincularon del INTI 850 profesionales que renunciaron, tomaron retiros voluntarios o se les terminó el contrato y no se lo renovaron. Además, la semana pasada, se eliminaron 1000 servicios técnicos de control que ofrecía a la industria.

Fuente: Agencia DIB