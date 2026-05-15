viernes 15 de mayo de 2026
15 de mayo de 2026 - 12:15

El SENASA recomendó no consumir mariscos que aparecieron en la playa con el último temporal

El organismo recordó “la importancia de consumir únicamente mariscos que se encuentren bajo control oficial de toxinas de marea roja”.

Por Agencia DIB
Cuidado con los mariscos que aparecieron en la playa en los últimos días.

Cuidado con los mariscos que aparecieron en la playa en los últimos días.

SENASA

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) recomendó a la población no recolectar ni consumir moluscos bivalvos y gasterópodos aparecidos en las playas tras el último temporal, a fin de evitar posibles riesgos para la salud.

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Según informó el organismo, la recomendación surge ante la aparición de gran cantidad de mariscos —como caracoles, mejillones y cholgas— arrastrados hacia la costa como consecuencia de los fuertes oleajes registrados en los últimos días.

“En este sentido, el SENASA recuerda la importancia de consumir únicamente mariscos que se encuentren bajo control oficial de toxinas de marea roja”, destacó.

Consejos de consumo seguro

De esta forma, el SENASA aconseja adquirir productos de la pesca únicamente en comercios habilitados y evitar la compra en la vía pública.

También, no consumir productos de elaboración casera o artesanal que no se encuentren debidamente registrados y autorizados. Y no adquirir pescados o mariscos que presenten aspecto o aroma desagradable.

También, sugiere mantener los productos congelados en freezers a –18 °C o conservarlos en el congelador y consumirlos en el día; no descongelar los productos a temperatura ambiente; evitar descongelar y volver a congelar pescados y mariscos; y consumir los productos preparados lo antes posible.

Finalmente, el SENASA sugiere “extremar los cuidados al adquirir productos de la pesca a través del comercio electrónico, debido a la necesidad de mantener la cadena de frío durante todo el proceso de transporte y entrega”.

Fuente: Agencia DIB

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