El Senado designó a Flavia Terigi al frente de Educación bonaerense

Flavia Terigi, la elegida para Educación.

La designación llegó a partir del pliego enviado por el gobernador Axel Kicillof, un paso requerido por la normativa que regula el funcionamiento de la cartera educativa. Con esta aprobación legislativa, ahora Terigi quedó habilitada para integrarse al Gabinete provincial.

Tras conocerse su designación, Terigi solicitó licencia en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde desarrolla tareas académicas desde 2006 y ejerce la rectoría desde 2022.

La futura funcionaria, que en los hechos tiene rango de ministra, es pedagoga (Universidad de Buenos Aires), magíster en Ciencias Sociales (FLACSO), doctora en Psicología (Universidad Autónoma de Madrid) y profesora para la Enseñanza Primaria (Escuela Normal Superior N° 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).

Además, de rectora es profesora titular regular de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por último, integra el Consejo Nacional de la Calidad de la Educación, órgano creado por la Ley de Educación Nacional (Ley 26206), como representante del campo académico. Fuente: Agencia DIB

