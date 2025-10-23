jueves 23 de octubre de 2025
23 de octubre de 2025 - 12:59

El noroeste bonaerense, con suelos ya anegados, está bajo alerta naranja por tormentas

El avance de un frente frío traerá lluvias intensas, caída de granizo y ráfagas fuertes. Se esperan acumulados de hasta 100 mm en zonas con suelos saturados.

Por Agencia DIB
Las alertas para jueves y viernes.

Las alertas para jueves y viernes.

SMN

Un sistema frontal frío comenzó a desplazarse este jueves sobre el centro del país y traerá lluvias, chaparrones y tormentas de variada intensidad en gran parte del territorio bonaerense. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan precipitaciones significativas y la posible ocurrencia de fenómenos severos, especialmente en el norte de la provincia, que se encuentra bajo alertas naranjas y amarillas.



Los vuelos de Aerolíneas sufrirán demoras y cancelaciones este viernes


Terror en Mar Chiquita: un puma anda suelto y ordenan a los habitantes encerrarse en sus casas

Las primeras áreas afectadas serán el sudoeste bonaerense, donde podrían registrarse acumulados importantes y actividad eléctrica intensa. Con el correr de las horas, las tormentas se irán desplazando hacia el centro y norte del territorio y afectarán ciudades de la zona pampeana y del corredor norte provincial.

El SMN mantiene alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes, con probabilidad de ráfagas intensas, caída de granizo y lluvias abundantes en cortos períodos, condiciones que podrían extenderse durante la noche y la madrugada del viernes.

Zonas con riesgo de anegamientos

El norte bonaerense vuelve a ser el área más comprometida. Localidades de los partidos de San Nicolás, Pergamino, Colón, Rojas y Junín podrían recibir entre 40 y 70 milímetros, con picos puntuales de hasta 100 mm.

La situación preocupa a productores rurales y autoridades locales debido a los excesos hídricos acumulados durante los últimos meses, que mantienen los suelos saturados y algunos caminos rurales intransitables.

En contraste, en sectores del centro y sur provincial las lluvias podrían tener un efecto beneficioso para la recarga de humedad, especialmente en zonas que venían con déficit hídrico.

Llega el frío

Mientras tanto, el frente frío continuará su desplazamiento hacia el norte del país entre el viernes y el sábado.

Tras las tormentas, se espera el ingreso de una masa de aire más fría que provocará un descenso notable de la temperatura, con posibilidad de heladas débiles en el sudoeste bonaerense, particularmente en áreas de Bahía Blanca, Coronel Suárez y Tornquist.

 

La Anmat prohibió la elaboración y venta de "la gallinita", la popular golosina

Por  Agencia DIB